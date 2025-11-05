La senadora del PP Asunción Mayo acusa al ministro Bolaños de "demoler el Estado de Derecho" con la Ley de Eficiencia de la Justicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La senadora del Partido Popular (PP) por León, Asunción Mayo, ha cargado duramente contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante una interpelación en el Pleno del Senado, acusándolo de "demoler el pilar más importante del Estado de Derecho" con la conocida como Ley de Eficiencia de la Justicia. Mayo ha calificado la norma de "mal llamada" y "nacida fracasada", advirtiendo que provocará "caos judicial" en España y dejará "desprotegidas a las mujeres".En su intervención, la parlamentaria popular ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de la ley a finales de 2024 sin medidas concretas de eficiencia, y ha criticado los "parches por decreto" que se están aplicando para evitar su colapso. "No nos consta nada, ni las medidas, ni la eficiencia, ni la justicia", ha afirmado Mayo, quien ha denunciado que la reforma "quiebra la defensa última que los españoles tenemos: un sistema judicial independiente y dotado de medios humanos y materiales".

Mayo ha sido especialmente tajante al asegurar que "su ley destruye la independencia judicial y deja desprotegidas a las mujeres", y ha recordado el precedente de la ley del 'solo sí es sí', que, según ella, benefició a miles de agresores sexuales al reducir penas. La senadora ha alertado de un aumento "alarmante" en los delitos sexuales: en 2025, las violaciones han crecido un 7%, pasando de 14 a 15 al día, y se prevé cerrar el año con más de 5.400 delitos con penetración.

La senadora ha criticado que la ley "satura los juzgados especializados de violencia de género" al derivar a ellos delitos graves como la trata, la explotación sexual o la mutilación genital femenina, sin proporcionar medios ni personal adicional. "La mejor idea que han tenido los socialistas para proteger a las mujeres es pasarlas de juzgados atascados a tribunales superatascados", ha ironizado. Además, ha señalado que los propios jueces y juezas de violencia de género han emitido dos comunicados "demoledores" en enero y octubre, alertando de la falta de recursos.

Mayo ha reprochado al Ejecutivo que España mantenga "una de las tasas más bajas de jueces de toda Europa" y que busque "dar la puntilla a la Justicia solo porque no les gustan los jueces que les investigan". Dirigiéndose directamente a Bolaños, ha afirmado: "Con el hombre que no ama a las mujeres en el Gobierno, o sea Sánchez, los derechos siempre van para atrás". "El papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy tozuda", ha añadido, enfatizando que "cambiar el cartel de los juzgados no va a cambiar la realidad de una Justicia abandonada y desbordada". En su cierre, la senadora ha advertido al ministro de que esta ley dejará a las mujeres "desprotegidas de facto, igual que la del 'sí es sí'". "Aquí llueve sobre mojado y las mujeres españolas tenemos memoria, muy buena memoria, y en las próximas elecciones se lo vamos a demostrar", ha concluido.