León encenderá las luces de Navidad el 27 de noviembre

León ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad. La capital leonesa dará la bienvenida oficial a los festejos el jueves 27 de noviembre. La cita vuelve a coincidir con la víspera del Black Friday y, como ya sucedió el pasado año, contará con un gran acto en la plaza de Santo Domingo.

Este punto neurálgico, en el que se divide el casco histórico del Ensanche, lucirá otra vez la gran cascada de luz que el año pasado se convirtió en postal de referencia de la Navidad de León. Bajo estas cadenetas luminosas, las aulas corales actuarán de nuevo para exhibir la excelencia de su formación delante de la ciudad, la tarde del día 27, en la que se cortará el tráfico para que los ciudadanos tomen el espacio público durante unas horas con el acto simbólico del encendido que activará el alcalde, José Antonio Diez.

La foto de Santo Domingo enmarcará un diseño de luces de Navidad en el que León invierte cerca de 420.000 euros anuales, dentro de un contrato por cinco ejercicios firmado con Iluminaciones Ximénez, la misma empresa que se hace cargo de la especular puesta en escena de Vigo, aunque allí con un gasto de 2,4 millones de euros.

En León, la empresa encargada, que ya empezó en verano la instalación d e los fiadores y en las pasadas semanas ha colocado los arcos y otros elementos, encenderá 1,7 millones de leds, distribuidos por casi un centenar de calles de la ciudad.

Este año, "se intentará que se extienda un poquito más a otras zonas donde se recibe demanda", como concedió el alcalde, quien abundó en que se instalarán "más motivos, y más ramos leoneses" para llegar a estos espacios, con el ánimo de que "les guste a los ciudadanos les va a gustar e incentive al comercio tradicional".