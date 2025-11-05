León abre del 13 al 16 de noviembre el mayor concesionario de coches del norte de España

El Palacio de Exposiciones servirá, del 13 al 16 de noviembre, como escenario para que León abra el mayor concesionario del norte de España durante ese fin de semana, en el que se celebrará la novena edición del salón del vehículo de ocasión y kilómetro cero.

La cita contará con "17 concesionarios oficiales, 47 marcas y la exhibición de 500 vehículos, aunque en stock superan los 2.000", como detalló el alcalde, José Antonio Diez, durante la presentación del evento, organizado por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), integrada dentro del Círculo Empresarial Leonés (CEL).

El presidente de esta patronal, Julio Álvarez, incidió en que se trata del quinto ejercicio anual, "con dos salones al año", en los que "se muestra que la colaboración público privada funciona". El éxito, como expuso el representante empresarial, hace que ya "acuda ya más gente de fuera de la provincia y sea un referente en la comunidad", gracias a que todos los concesionarios "ponen en valor lo que hacen y demuestran que se puede trabajar juntos, aunque sean competencia".

La "unidad de todo el sector" la remarcó el presidente de Acole. Roberto Rodríguez señaló que esta edición será "histórica con 500 unidades y la presencia de las mejores marcas, incluidas las nuevas", lo que posibilita un salón basado en "la competencia, innovación tecnología y con más opciones para que los compradores puedan comparar".

El portavoz del colectivo reseñó que "estamos en un momento de cambio, marcado por la transición ecológica, el avance de nuevas tecnologías y la implantación de las zonas de bajas emisiones". En este marco, subrayó Rodríguez, "no hay que tener miedo", más si cabe en León, donde "el parque móvil es el tercero más antiguo de España, con una media de 17 años".

Rodríguez admitió que "veníamos de años en los que las nuevas tecnología no estaban calando", pero ahora "los eléctricos puros ya son 10% y la hibridación representa el 60%". Con todas estas opciones a la vista en el salón del automóvil de León, el presidente de Acole animó a los ciudadanos a acercarse al Palacio de Exposiciones, a la vez que no perdió la ocasión para reclamar al Gobierno "buenos planes de achatarramiento" y de adaptación a "la transición ecológica para vehículos modernos".