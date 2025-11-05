Estudiantes de aeronáutica unen intereses en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Diego Soto García; el director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro García; el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULE, Gonzalo Rivera Cueva y el presidente de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio (Aeae), Eduardo Arnesto Romero, inauguraron ayer el XXXII congreso de esta asociación, en la escuela del Campus de Vegazana. Un encuentro que reúne a representantes de quince escuelas técnicas y facultades universitarias de todo el país. El Congreso pretende fomentar la cooperación entre el estudiantado y defender los intereses comunes de quienes se forman en los ámbitos de la aeronáutica y el espacio. A lo largo de cuatro días, los asistentes al congreso participan en ponencias y actividades formativas de empresas punteras del sector aeroespacial con presencia en León, entre ellas, Aena, COIAE, Indra o IT-Aérea.