Estudiantes de aeronáutica unen intereses en León

El congreso se inauguró ayer en la Escuela de Ingenierías.

El congreso se inauguró ayer en la Escuela de Ingenierías.

El vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Diego Soto García; el director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro García; el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULE, Gonzalo Rivera Cueva y el presidente de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio (Aeae), Eduardo Arnesto Romero, inauguraron ayer el XXXII congreso de esta asociación, en la escuela del Campus de Vegazana. Un encuentro que reúne a representantes de quince escuelas técnicas y facultades universitarias de todo el país. El Congreso pretende fomentar la cooperación entre el estudiantado y defender los intereses comunes de quienes se forman en los ámbitos de la aeronáutica y el espacio. A lo largo de cuatro días, los asistentes al congreso participan en ponencias y actividades formativas de empresas punteras del sector aeroespacial con presencia en León, entre ellas, Aena, COIAE, Indra o IT-Aérea.

