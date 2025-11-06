Satse ve que la sobrecarga laboral de fisios y enfermeras «ahoga» la ciencia

El sindicato Satse reclamó ayer más fisioterapeutas y enfermeras para que la sobrecarga asistencial no «ahogue» la ciencia y el colectivo pueda investigar sin sacrificar su tiempo personal, para que la evidencia científica rija los cuidados a los enfermos, según se expuso ayer en el Congreso de Investigación promovido por Satse CyL, que en esta sexta edición se celebró en León bajo el lema «liderando el cuidado», y atrajo a 300 profesionales de esta especialidad y de enfermería.

El sindicato defiende que la labor de los fisios va más allá del simple «masaje», y si la sanidad pública incorporara a más de estos trabajadores, se reduciría el tiempo de las bajas. Actualmente, la espera media alcanza los 84 días en los centros de salud, donde figuran 25 fisios en plantilla y 35 en el Hospital. Satse también recordó que León requiere al menos 500 enfermeras más, 4.000 en CyL, según la secretaria general autonómica, Mercedes Gago.

La presidenta del sindicato, Laura África Villaseñor, inauguró el foro, donde se presentaron casi 200 trabajos científicos y coincidió en «la importancia de la investigación enfermera y fisioterapéutica como motor para mejorar los cuidados, la seguridad y el bienestar de los pacientes». Subrayó que la investigación es la base del conocimiento profesional y «una inversión esencial para avanzar hacia una sanidad más humana, innovadora y basada en la evidencia científica».

Por ello reclamó más recursos, estabilidad laboral y financiación estable para quien investigue. El congreso abordó el suicidio y la innovación en fisioterapia.