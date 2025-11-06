La ULe lanza un máster pionero en fermentaciones aplicadas a alimentación y biotecnología

La Universidad de León lanza un máster pionero en España en fermentaciones en la industria alimentaria y biotecnológica.ULE

La Universidad de León (ULe) ha presentado un nuevo máster pionero en España centrado en las fermentaciones aplicadas a la industria alimentaria y biotecnológica, una formación especializada que busca responder a las demandas del mercado y del tejido industrial local, con el objetivo de atraer y retener talento en sectores estratégicos.

El máster, titulado 'Fermentaciones Aplicadas a la Industria Alimentaria y Biotecnológica', ofrece una visión integral de esta tecnología, desde los fundamentos microbianos y bioquímicos hasta la formulación de productos, los procesos industriales, la normativa y la transferencia tecnológica, según ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Tendrá una duración de un año, contará con un máximo de 20 plazas y está dirigido principalmente a graduados en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Biotecnología, Biología, Ingeniería Agraria y otras áreas afines.

El coordinador del programa, Avelino Álvarez Ordóñez, ha destacado que "aunque la fermentación es una tecnología tradicional, en los últimos años se ha consolidado como una herramienta innovadora para la producción de ingredientes y compuestos puros, como vitaminas o medicamentos, lo que convierte este máster en una formación con grandes oportunidades de inserción laboral".

La propuesta académica se caracteriza por su enfoque práctico, con experiencias en laboratorios, en la planta piloto de Tecnología de los Alimentos de la ULe y con prácticas en empresas del sector alimentario y biofarmacéutico, especialmente relevantes en la provincia de León.

"Queríamos ofrecer una formación que respondiera a las tendencias del mercado y a las necesidades del territorio", ha subrayado Álvarez.