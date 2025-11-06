Luces misteriosas en el cielo de León confunden a vecinos: ¿Son Satélites de Starlink?

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La noche del miércoles 5 de noviembre, los cielos de León se convirtieron en el escenario de un fenómeno inusual que ha despertado la curiosidad y la especulación entre sus habitantes. Alrededor de las 22:00 horas, numerosos reportes comenzaron a surgir en redes sociales y medios locales sobre el avistamiento de una hilera de luces brillantes que se movían en formación y a gran velocidad de este a oeste.

El espectáculo visual, descrito por muchos como un "tren de luces", generó rápidamente la hipótesis más popular: se trataba, con alta probabilidad, de un nuevo lote de satélites Starlink de la compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk.

Testigos presenciales en diversos puntos de la provincia, desde la capital hasta zonas rurales, coincidieron en la descripción de los objetos. "Parecía un collar de perlas o un tren de estrellas cruzando el cielo. Eran muy brillantes y estaban muy juntas," comentó una vecina del barrio de La Lastra.

Los satélites Starlink son conocidos por ser visibles a simple vista en las horas posteriores a su lanzamiento, formando una cadena luminosa que puede ser impactante y, a menudo, confusa para quienes no están familiarizados con el proyecto. Este fenómeno se debe a que los satélites ascienden lentamente a su órbita final, permaneciendo relativamente cerca unos de otros durante las primeras horas o días.

Aunque la estampa puede ser sorprendente, los expertos y aficionados a la astronomía señalan que este tipo de avistamientos son cada vez más frecuentes a medida que SpaceX continúa desplegando su constelación para ofrecer servicio de internet global.

La presencia de los satélites de Starlink en el cielo ha generado un debate en la comunidad científica. Mientras que su objetivo es proveer acceso a internet de banda ancha, astrónomos de todo el mundo han expresado su preocupación por la contaminación lumínica y el riesgo que suponen para la observación astronómica desde la Tierra.

Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de SpaceX, pero la trayectoria y la disposición de las luces vistas sobre León encajan con el patrón de una reciente tanda de lanzamientos. Se espera que, a medida que los satélites alcancen su órbita final, su visibilidad disminuya gradualmente.