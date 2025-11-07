La base de maquinistas de León toma oxígeno con los 106 retirados de Barcelona

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Aquel episodio de tocata y fuga con los trenes de la serie 106, versión Avlo, de la línea Madrid-Barcelona va a terminar por aportar un detalle positivo para los recursos del sector ferroviario en León. Aire para la base de maquinistas de la capital leonesa, a los que les van a asignar la conducción de estas unidades, de vuelta al servicio tras la retirada de la conexión con Sans después de aquella crisis de las fisuras en los bogies que levantó una polvareda política y administrativa el pasado verano. Otra más. Resuelta ahora con la reconducción de aquel trance, mediante el retorno de las unidades que se levantaron del corredor de la alta velocidad a Barcelona. Se trata de una reubicación de vía y funciones; del low cost, al servicio Avant en la vía entre Madrid y Valladolid, desde el 17 de noviembre, tal y como han confirmado de forma oficiosa algunas fuentes consultadas en la operadora pública. Los trenes de vuelta se confiarán a los maquinistas de la base de León, autorizados en el manejo de los 106, licencia de la que no disponen los operarios de la capital castellana que se va a ver reforzada en las conexiones con Madrid con este nuevo soporte de la oferta Avant; el Avril dispondrá en cada composición de un centenar de plazas más que los 114 sobre los que habitualmente se desplegaba esta conexión recurrente entre la ciudad del Pisuerga y Chamartín. Oxígeno para la base leonesa de los maquinistas de la operadora pública, que como el resto de elementos y estructuras ferroviarias en León han visto diezmada de forma notable su actividad, sus encomiendas, su posición dominante en otros tiempos en el reparto territorial de la compañía. El proceso está en marcha; Talgo devolvió días atrás a Renfe las unidades que salieron de vía por las taras en las fisuras en los bogies; en alguna referencia a este evento, la operadora localizó las causas en el estado del tramo ferroviario entre Calatayud y Zaragoza; el caso es que en el nuevo destino, se les fijará una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, con el fin de evitar imprevistos cuando la marcha supere los 300 kilómetros por hora. Se trata en todos los casos de composiciones del modelo Avril en ancho fijo; el fabricante del tren relevó las piezas de los bogies afectados por aquellas fisuras que el pasado verano elevaron varios grados la presión y la polémica en el servicio de viajeros por la cascada de incidencias que acumulan, acumularon, los Talgo 106. Este Avril morado que en cuestión de días sumará oferta de plazas en la línea Madrid-Valladolid, y que se le confía a los maquinistas de la base leonesa, deja sin servicio low cost de la operadora pública el enlace a Barcelona, por un surco en el que Ouigo se queda holgado y sin competencia.