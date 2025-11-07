Feria de Empleo en León: 70 stands para captar talento

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, que impulsa la Cámara de Comercio de León, con colaboración del Ecyl, ya tiene fecha. Será el próximo día 18, en el Palacio de Exposiciones, desde las nueve de la mañana a las tres de la tarde, aunque la inauguración oficial se ha programado a las 10.00 horas.

La cita «es más necesaria que nunca, porque cada vez tenemos más dificultad para captar mano de obra», reconoció el presidente de la Cámara leonesa, Javier Vega, en la presentación de la Feria.

Según expuso, tanto la construcción, la hostelería o incluso la ingeniería afrontan el reto de sumar empleados, de ahí que vea una oportunidad para encontrar talento en este gran evento, ya que se instalarán 70 estands y ya se han apuntado 400 jóvenes, que podrán dejar su currículum e incluso realizar entrevistas en vivo para las compañías que más les interesen.

«Seguro que sale algún trabajo en directo», remarcó Vega, quien apuntó que en el propio portal de empleo de la Cámara de Comercio de León existen en este momento 50 ofertas laborales activas.

«El programa de la Feria será intenso, con talleres de asesoramiento personal, charlas y sorteos que darán alguna sorpresa», e insinuó que las sorpresas estarían relacionadas con la Cultural y Deportiva Leonesa, el Ademar y el Baloncesto, que participan en la cita. Un evento al que también acuden los sindicatos CC OO y UGT y la patronal representada por el CEL y la Fele.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, destacó que «el empleo es más que números y estadística, y esta Feria pretende trasladar éso, que el empleo es el fundamento del bienestar y para que el territorio pueda seguir desarrollándose social y económicamente». También indicó que la colaboración de la Cámara y la Junta, además del Gobierno central, «demuestra que la suma de recursos es más sólida y con más fuerza».

La VII Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento también mirará en esta séptima edición hacia las autoiniciativas empresariales, con la vista puesta en la Formación Profesional y en la Inteligencia Artificial. «Tenemos que estar muy atentos a los jóvenes que quieren montar empresas de ese tipo y que marcan tendencia», remarcó.