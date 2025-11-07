La previsión del tiempo en León: hoy, lluvia y fuertes rachas de viento

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este viernes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se descartan tormentas, especialmente en áreas montañosas, donde también se esperan brumas, bancos de niebla y heladas débiles.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en zonas de montaña y permanecerán estables en el resto del territorio.

En León capital se prevén 5 grados de mínima y 13 de máxima, mientras que en Astorga los termómetros oscilarán entre los 4 y los 15 grados.

Ponferrada registrará una de las máximas más elevadas, con 16 grados, y Villablino será el municipio más frío, con una mínima de 2 grados y una máxima de 14.

El viento soplará del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en la meseta y en zonas montañosas durante las horas centrales del día, aunque disminuirá al final de la jornada.

La Aemet recomienda precaución en carretera por la posible presencia de niebla y por las condiciones adversas en zonas elevadas, especialmente para quienes transiten por la Cordillera Cantábrica