La previsión del tiempo en León: hoy, lluvia y fuertes rachas de viento
La provincia de León se prepara para una jornada de intensa inestabilidad meteorológica
La provincia de León afronta este viernes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
No se descartan tormentas, especialmente en áreas montañosas, donde también se esperan brumas, bancos de niebla y heladas débiles.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en zonas de montaña y permanecerán estables en el resto del territorio.
En León capital se prevén 5 grados de mínima y 13 de máxima, mientras que en Astorga los termómetros oscilarán entre los 4 y los 15 grados.
Ponferrada registrará una de las máximas más elevadas, con 16 grados, y Villablino será el municipio más frío, con una mínima de 2 grados y una máxima de 14.
El viento soplará del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en la meseta y en zonas montañosas durante las horas centrales del día, aunque disminuirá al final de la jornada.
La Aemet recomienda precaución en carretera por la posible presencia de niebla y por las condiciones adversas en zonas elevadas, especialmente para quienes transiten por la Cordillera Cantábrica