El belén de la Cofradía de las Siete Palabras de León se vuelca en lo tradicional

El belén de la Cofradía de las Siete Palabras de León.Virginia Moran

El belén de la Cofradía de las Siete Palabras se vuelca este año en la tradición. Abierto desde hoy al público, la instalación ha sido realizada por el equipo del reconocido artista belenista José Luis Mayo Lebrija.

El belén, instalado en el Seminario Conciliar San Froilán (Plaza de Regla), invita a redescubrir la esencia de la Navidad a través de una representación tradicional cuidadosamente elaborada, que combina la belleza del arte belenista con el espíritu fraternal que caracteriza a la cofradía.

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de enero, con una entrada simbólica de 1 euro. Hasta la llegada de la Navidad abrirá viernes, sábado y domingo (además de festivos) en horario de 10 a 14 horas de mañana, y de 17.30 a 21.30 en horario de tarde. Además, contarán con horarios en días especiales, por lo que recomiendan seguir las indicaciones de las Redes Sociales de la Penitencial.

El belén lleva desde el año pasado el nombre de Eduardo de Paz, fundador y abad de la cofradía, y que era "belenista hasta la médula".

Se trata, según explica Javier Cuadrado, abad de la cofradía, de un belén “clásico, con casas típicas de la zona de Palestina y que destaca los valores fundamentales de estas obras, entre ellos el de la tradición”.

Una enorme representación que ocupa 27 metros cuadrados, señala María Mayo, que se ha encargado del montaje del belén junto con su hermano Jesús, hijos del autor de las figuras, José Luis.

"La propuesta de la escenografía es que pueda convertirse en Jerusalén de cara a Semana Santa, ligado a las actividades de la cofradía".

De Paz, el escribano

El belén, montado ene el centro de la sala y con aproximadamente 175 piezas, comienza con la escena de la Anunciación de los Pastores, "para introducir al espectador después en el ambiente de la población de Belén". Sigue con la del empadronamiento. Y ahí la cofradía guarda la memoria de su abad honorario Eduardo de Paz, que está representado en la figura del escribano, que ya se expuso el año pasado. Y es la única que no ha realizado Mayo.

Le siguen diferentes escenas de la Navidad, desde pidiendo posada a la cabalgata, también con particularidades. “De los Reyes Magos Melchor va a caballo, Gastar en camello y Baltasar en elefante. Cada uno con el animal más representativo de su zona”, explica Mayo.

No faltan el castillo de Herodes, el mercadillo, y un “espectacular río”. El belén se ha montado sobre todo con corcho, musgo y arena, y en la parte superior muestra una ruina, que "simboliza el cambio de era, de antes de Cristo a después de Cristo".

Al final, ligeramente separada del bullicio de Belén, se presenta la gruta del Nacimiento, el motivo principal de la escenografía.

El taller de Mayo se vuelca estos días en el montaje de belenes, tienen encargados una decena en varios puntos del país, además de una exposición con belenes del mundo.

El año pasado el belén de la cofradía reunió más de 200 figuras para realizar un viaje en el tiempo hasta el fabuloso Egipto de los faraones, recreado en varios escenarios que tienen al Nilo como argumento común. El primer proyecto de este tipo se organizó un año antes, la Catedral leonesa fue el argumento de aquel belén monumental. Todos han registrado un enorme éxito de público.

Figuras

El trabajo de Mayo está caracterizado por una estética sencilla y realista, de estilo hebreo, con connotaciones historicistas, matiz místico y un cuidado modelado. Una diferencia que ha llevado a su figura no sólo a tiendas, sino también de Asociaciones y coleccionistas que buscaban algo diferente.

Por su creatividad y valor artístico así como la técnica por él empleada, su producción es reclamada por diferentes provincias españolas, extendiéndose por otros países como Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Malta, Bélgica, Japón, China, Israel, estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Guatemala, Brasil o Argentina.

De las manos de José Luis Mayo Lebrija parten miles de figuras, tanto las que ofrece en el catálogo de serie, como la innumerable lista de obra a palillo (figuras únicas sin copia) que han llegado a hogares, iglesias, museos e instituciones públicas y privadas.

Javier Cuadrado recuerda que durante estos días de exposición se pueden adquirir a través de la cofradía figuras del taller de Mayo Lebrija con un 35% de descuento.