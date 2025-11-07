La Universidad de León amplía sus alianzas académicas con Asia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León refuerza su proyección internacional y consolida lazos académicos con China. Lo hace en el marco del convenio de colaboración que ha suscrito este viernes con China Pharmaceutical University, una institución multidisciplinaria y orientada a la investigación que es todo un referente en su país.

El acuerdo, el primero que suscribe la institución asiática con una universidad española, permitirá impulsar proyectos conjuntos en el ámbito docente, investigador, cultural y de extensión universitaria, y sienta las bases para una colaboración sostenida en el tiempo.

Un convenio que, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, refleja la vocación internacional de “nuestra universidad” y fortalece los vínculos académicos y culturales entre China y España, “con quien mantenemos una relación profunda, especialmente desde la creación de nuestro Instituto Confucio y que hoy se amplía con esta nueva alianza académica”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Farmacia de la universidad asiática, Guanghui Zhao, expresó su confianza en esta alianza y trasladó el compromiso de explorar nuevas vías de colaboración con la Universidad de León, “a través del intercambio estudiantil, proyectos conjuntos de formación de grado y posgrado, y otras iniciativas que reflejan los valores y misiones de ambas instituciones”.

Entre las actuaciones previstas se incluyen el intercambio de profesorado, investigadores y estudiantes, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la participación en seminarios y encuentros académicos, la puesta en marcha de programas formativos de corta duración y la creación de redes de intercambio de información científica, tecnológica y pedagógica.

La rectora agradeció la confianza de la China Pharmaceutical University y el trabajo del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, “por haber gestionado con rigor y sensibilidad este acuerdo”, así como la labor investigadora de la profesora del departamento de Filología Inglesa Noelia Ramón García, “cuya estancia fue el punto de partida de esta relación entre dos universidades que, sin duda, será fructífera y duradera”.

En la firma del convenio estuvieron presentes varios representantes de la universidad asiática que durante estos dos días han conocido de primera mano la Universidad de León, sus centros, su profesorado y las líneas de investigación que desarrolla, así como la directora del Área de Internacionalización y Compromiso Global, Sherman Farhad, y los directores del Instituto Confucio, Óscar Fernández y Peng Fengchun.

Este acuerdo consolida el papel de la Universidad de León como institución abierta al mundo y comprometida con la cooperación académica internacional y el intercambio de conocimiento.