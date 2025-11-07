No es por la lluvia: el asombroso y "mojado" origen del Barrio Húmedo de León

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

¿Alguna vez te has preguntado por qué el epicentro de la fiesta y las tapas leonesas, el inigualable Barrio Húmedo, lleva ese curioso apelativo? La respuesta no está en el clima, sino en el vino que corre por sus calles desde hace siglos.

La teoría más popular y querida por los leoneses tiene un sabor añejo: se remonta a una época en la que el vino no se transportaba ni se servía embotellado.

Antiguamente, el preciado caldo se trasegaba en las tabernas directamente desde grandes cubas. Era inevitable que en el proceso se derramaran gotas en el suelo de las estrechas callejuelas y plazas, como la Plaza de San Martín.

Al no evaporarse tan rápido como el agua, ese vino esparcido en el suelo dejaba en el ambiente una característica humedad pegajosa y un olor constante. Los vecinos y visitantes, al caminar decían: "¡Cómo está esto de húmedo!".

Esta costumbre ancestral de "mojar" las calles con vino, sumada a la intensa vida social y la afición de los leoneses a "mojarse" por dentro con unas buenas consumiciones, cimentó el nombre que hoy es sinónimo de cultura de tapeo y ambiente festivo en toda España.

Aunque algunos historiadores barajan la posibilidad de que el término fuera popularizado por periodistas como Manuel Valdés o Máximo Cayón Waldaliso a mediados del siglo XX, la leyenda del vino derramado sigue siendo la más romántica y la que mejor marida con la esencia de este icónico barrio.