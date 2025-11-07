El Instituto de Ganadería de Montaña CSIC-ULE acerca la ciencia a estudiantes de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, centro mixto del Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de León se suma un año más a la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC con un programa de actividades dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos. Entre el 11 y el 13 de noviembre el centro recibirá la visita de colegios de la provincia y a lo largo del mes desarrollará un ciclo de charlas en institutos sobre la carrera investigadora.

El centro abrirá sus puertas a grupos de alumnado de último ciclo de Primaria procedentes de tres centros leoneses: el Centro de Educación Infantil y Primaria Javier, el Colegio Rural Agrupado Villacedré y el Colegio Divina Pastora. Gracias al apoyo económico del CSIC en el marco de la Semana de la Ciencia se facilitará el transporte de los escolares hasta sus instalaciones para que puedan conocer cómo se investiga en el ámbito de la ganadería y la biología aplicada.

La visita incluirá un recorrido por las fincas experimentales, donde los niños podrán observar los animales y conocer su manejo, una parte que cada año despierta gran curiosidad entre los participantes. Además, en el edificio central del instituto se impartirán varios talleres experimentales sencillos, diseñados y guiados por el personal técnico y laboral del IGM. Entre las actividades previstas se encuentran la extracción de ADN de guisantes, la cromatografía de alimentos y demostraciones sobre fuerzas físicas, presión y reacciones químicas.

Paralelamente, el IGM desarrollará durante el mes de noviembre un ciclo de charlas en institutos de León destinadas a alumnado de segundo de Bachillerato, con el fin de acercarles la realidad del trabajo científico y orientarles sobre las distintas etapas de la carrera investigadora. Estas sesiones, de una hora de duración, contarán con la participación de investigadores y personal en formación del centro, que ofrecerán diferentes perspectivas sobre el día a día en la ciencia y los retos de la investigación actual.

Las charlas se impartirán en varios centros educativos de la capital leonesa, entre ellos el Colegio Jesuitas, el Instituto de Enseñanza Secundaria Lancia, el IES Claudio Sánchez Albornoz, el IES Padre Isla, el IES San Andrés y el Colegio Nuestra Señora del Carmen.