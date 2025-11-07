Extinguido un incendio sin heridos en el edificio okupado del Laboratorio Pecuario de León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los bomberos han extinguido a última hora de la tarde de este viernes un incendio declarado a las 19.27 horas en el edificio ocupado del antiguo Laboratorio Pecuario Regional, situado en la confluencia de las avenidas Alcalde Miguel Castaño y Fernández Ladreda, ha informado a EFE el Ayuntamiento de León.

Un suceso sin heridos, según fuentes del 112, recupera el debate sobre el futuro de este inmueble, que está previsto que albergue las nuevas oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

Según fuentes del Ayuntamiento de León, las llamas han sido rápidamente controladas y en la intervención han participado cuatro dotaciones de bomberos. No se han registrado daños personales y, por el momento, se desconocen las causas exactas del fuego.

El edificio, propiedad de la Junta de Castilla y León, fue desalojado en 2007 tras el traslado de los servicios ganaderos a Villaquilambre.

Desde entonces, ha sufrido múltiples episodios de ocupación ilegal, especialmente en los últimos días, lo que ha requerido constantes intervenciones policiales.

Personas sin vivienda se han instalado tanto en los aledaños como en el interior del recinto, dificultando el inicio de las obras.

La incertidumbre ha rodeado al inmueble desde su cierre. En 2011, fue ocupado por el movimiento 15M, que lo rebautizó como 'Laboratorio Social'.

La Junta respondió con el corte de suministro eléctrico y el sellado del acceso. A pesar de ello, el precinto ha sido vulnerado en al menos dos ocasiones.

Los vecinos del entorno han denunciado reiteradamente la sensación de abandono y han exigido la puesta en marcha inmediata de las labores de rehabilitación para mejorar la imagen del barrio y su calidad de vida.

El complejo consta de tres edificios y el proyecto de reforma, adjudicado en febrero al arquitecto José Manuel Burón por 94.000 euros, contempla la rehabilitación parcial del edificio principal —de 2.124 m²— para habilitar dos plantas que acogerán a 14 trabajadores del Sepe y 25 del Ecyl, con accesos diferenciados y zonas comunes.

El edificio en forma de ‘V’ será demolido para ampliar el principal, dejando preparada la infraestructura para futuras ampliaciones.

La Junta no ha emitido aún una comunicación oficial sobre el estado actual del inmueble ni sobre el impacto de las ocupaciones en el calendario de ejecución.

El contrato figura en el Portal de Contratación bajo el nombre técnico 'Redacción de PBE, proyectos específicos, estudio de SS, estudio geotécnico, estudio de gestión de residuos, CEE, comunicación ambiental y dirección facultativa vinculada a las obras de ampliación y reforma de la nueva OE León II'.

El uso previsto del edificio no solo beneficiaría a los usuarios de los servicios de empleo, sino que supondría una mejora sustancial para el barrio, que reclama desde hace años una solución definitiva para este espacio emblemático de la ciudad.