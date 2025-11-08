Los mayores de Villaquilambre, de cobaya de la UE contra la vejez a dictar hábitos

Nadie duda hoy de que el ejercicio, la dieta y socializar es bueno para retrasar el envejecimiento, pero en 2015 sólo constituía una sospecha que se despejó gracias a una veintena de mayores de 60 a 80 años de Villaquilambre, que asumieron el reto de ser cobayas de la UE para testar la influencia del tejido social, el deporte y el bienestar emocional como freno a la vejez y las limitaciones funcionales propias de la edad.

Aquel grupo pionero que creció hasta el medio centenar, el único elegido en España y estudiado por la Universidad alemana de Münster, junto a socios de Polonia, Irlanda, Alemania, Italia e Israel, sirvió para una investigación sobre las necesidades de las personas mayores y los componentes clave de un programa de vida saludable y activo. El documento se usó para diseñar un manual y un planificador de salud personal online, disponible para miles de personas de la Unión, de base para cursos educativos innovadores para mejorar y mantener la salud en las personas de edad avanzada y para formar a una serie de instructores para crear centros de envejecimiento activo.

A lo largo de estos diez años, los mayores de este municipio del área metropolitana leonesa han servido de espejo para generalizar los programas Active al resto de Ayuntamientos y hoy dictan los hábitos para perpetuar la juventud.

Todo comenzó con varias preguntas. .¿Es usted capaz de caminar 50 metros sin ayuda y subir las escaleras hasta un segundo piso?. ¿Está motivado a hacer cambios saludables en su vida en relación con la dieta, el ejercicio físico y el bienestar mental?. Esas cuestiones formaban parte de aquella ambiciosa investigación piloto que se inició en el Centro Cívico de Navatejera y se replicó en Villaobispo para determinar el mejor camino contra el envejecimiento.

Las universidades leonesa (en 2016) y de Oviedo (en 2017) también pusieron los ojos en ellos. Incluso se evaluó la situación de cada usuario con un estudio de las mediciones de biomarcadores (peso, IMC, complexión, grasa total, visceral, músculo y gasto energético). Con los datos, se establecieron unas recomendaciones de alimentación y ejercicio físico, un seguimiento y unas charlas informativas sobre las propiedades de los los alimentos, el etiquetado, la cesta de la compra, procesos culinarios y recetas saludables. De las manos de Europa pasaron a las del Estado a través de la Estrategia Nacional de Salud y cuidados saludables y en las más de 40 actividades municipales recomendadas, desde pilates a bolillos, baile o talleres de internet, ya participan un millar de vecinos.

Los activos saludables, a un mapa

Por otro lado, dentro del Active 50+ se promueve la salud y bienestar psicológico incidiendo en el desarrollo emocional y motivacional de la persona, la autoestima, la autoeficacia, las habilidades sociales, el autoconcepto, cómo afrontar problemas y resolver conflictos como la ansiedad, la depresión, el duelo y las enfermedades crónicas. También se quiere concienciar sobre la necesidad de «moverse».

Además, la promoción de un envejecimiento saludable, con planes que mejoran la calidad de vida, con el Active, talleres de nuevas tecnologías, idiomas, educación de adultos, artesanía, pilates, cocina y costura, atrajeron el año pasado a 380 personas. A lo largo de 2016 se realizaron actividades culturales, medioambientales, sociales y relacionadas con salud, como los encuentros de convivencia generacionales e intergeneracionales, excursiones y visitas culturales, con una participación media de 700 usuarios. Desde Servicios Sociales se colaboró con el banco de alimentos de León,con el aula de la naturaleza, asistiendo a clases de concienciación medioambiental y plantaciones y con el museo Vela Zanetti en un proyecto cultural conmemorando el vigésimo aniversario de la Fundación Vela Zanetti. El Ayuntamiento se ha adherido a la cátedra de envejecimiento promovida por la Universidad de León y otras entidades públicas y privadas para fomentar un envejecimiento saludable, ofreció charlas con la clínica San Francisco y otros profesionales de la salud abordando el cuidado de los pies, alimentación saludable, prevención bucodental, primeros auxilios y prevención de caídas y problemas cardiovasculares.

También destacan los programas de voluntariado entre personas mayores que estén dispuestas a enseñar de forma altruista a los demás lo que saben, así se organizaron talleres de cocina tradicional, costura y tejido o cestería, gracias a 13 voluntarias, incluidas las que desarrollan su actividad en el ropero municipal. Las vacaciones del Imserso, el programa de termalismo social y el club de los 60 generaron la visita de 120 personas. Se ha mantenido colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Alcazaba, mediante un convenio para apoyar económicamente las diferentes actuaciones culturales, sociales y lúdicas que promueve la Asociación. En materia de discapacidad, gracias a un convenio con la Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica, se ofreció apoyo psicológico a las familias y cuidadores que tienen a su cargo alguna persona dependiente. También se impartieron talleres de alfabetización digital y recursos digitales para personas con discapacidad a través de la Red y se colaboró en la difusión del programa de termalismo y turismo social dirigido a este colectivo. Participaron 45 personas. Por otro lado, se tramitaron 35 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

La lucha se centra contra la soledad no deseada

Tras luchar contra el sedentarismo, la comida basura y la pérdida de memoria, Villaquilambre se ocupa ahora de forma prioritaria en desterrar la soledad no deseada de sus mayores. Para ello prima espacios de socialización en cada uno de sus diez pueblos y ha puesto en manos de los propios usuarios la capacidad de dictar las actividades que quieren realizar e incluirlas en el ‘orden del día’: pilates, redes, costura...