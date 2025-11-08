Syva amplía su terreno en el Parque Tecnológico de León y unifica la producción

La necesidad de la empresa farmacéutica Syva de atender «la creciente demanda de producción» de medicamentos y fórmulas veterinarias exige una ampliación de las instalaciones que tiene en el Parque Tecnológico de León que no puede afrontar con su reserva de suelo actual, por lo que ha firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de León que le permite modificar el Plan General de Ordenación Urbana para ampliar la edificabilidad de los terrenos que ocupa. A cambio ha adquirido parcelas que eran propiedad del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta, con las que cederá al Ayuntamiento nuevos espacios libres y aparcamientos.

El acuerdo fue aprobado en la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, Patrimonio y Limpieza, y recoge que «es interés de Syva, que desarrolla su actividad en el sector biotecnológico, tanto en el Parque Tecnológico como en el centro de producción farmacológica de Trobajo del Camino, el traslado al parque de este centro» y la ampilación de las instalaciones para dar cabida a nuevas tecnologías de producción de soluciones inmunológicas (sobre todo vacunas y anticuerpos), así como incrementar las plantas de productos biológicos, laboratorio de I+D, usos administrativos y espacio de reserva para nuevas tecnologías.

El convenio recoge un incremento de la edificabilidad de las parcelas propiedad de Syva para ampliar sus instalaciones, de forma que las distintas edificaciones «formen un todo continuo, agrupado y coherente». Con la adquisición de las nuevas parcelas de uso industrial tecnológico se trasvasa la edificabilidad a su parcela, y compensa la necesaria reserva de espacios libres y aparcamentos, por lo que se recalifican las nuevas parcelas adquiridas, que serán cedidas de forma gratuita al Ayuntamiento de León una vez urbanizadas.

El convenio incide en la importancia de Laboratorios Syva en el sector químico-farmacéutico y biotecnológico leonés, «además de que las instalaciones en el Parque Tecnológico de León cumplen con todos los requisitos para ser consideradas de interés general por la idoneidad de su ubicación, su interés social, el interés de la actividad farmacéutica y el carácter sostenible de la actividad».

De hecho, recalca la necesidad de ampliar la oferta de suelo industrial en la provincia de León, y pone como ejemplo el proyecto de ampliación que se lleva a cabo en el propio Parque Tecnológico.