Casi 200.000 euros para mejorar cuatro parques

Los parques de la Amistad y la Tolerancia, el de la calle Batalla de Clavijo, el jardín Cabeza de Vaca y la cancha deportiva de la calle San Pablo, se remodelarán con una inversión global cercana a los 200.00 euros y tras la aprobación de la propuesta de la UPL en la Junta de Gobierno Local.

Para remodelar y poner en valor el parque de la Amistad y la Tolerancia y el ubicado en la calle Batalla de Clavijo se destinará 96.690,39 euros que mejorarán la seguridad, la accesibilidad, el confort y la funcionalidad de las zonas de juegos y equipamientos existentes, así como su valor ambiental mediante la reposición de arbolado. Se instalará un sistema de sombreo en el área infantil tipo vela tensada y se habilitará una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos. Asimismo, el parque contará con nuevo mobiliario urbano, consistente en la instalación de una mesa picnic inclusiva y cinco mesas picnic de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.

En cuanto al parque de la calle Batalla de Clavijo, se adaptará el acceso a la zona de juegos con rampas accesibles, se sustituirá el pavimento amortiguador de las zonas de juego y la se renovará parte del equipamiento infantil con un juego inclusivo.

Otras de las dos zonas de ocio que se van a mejorar son la cancha deportiva de la calle San Pablo y el Jardín Cabeza de Vaca, con una inversión de 96.800 euros para remozar dos espacios, que presentan un estado de desgaste y obsolescencia en pavimentos, cerramientos y equipamientos, lo que justifica la necesidad de intervención para mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad del uso ciudadano. En el caso de la cancha deportiva, se renovará integralmente el pavimento deteriorado, las canastas, el cerramiento y los elementos urbanos como la fuente, las papeleras y los bancos que lo precisan.

El jardín de Cabeza de vaca constituye una zona infantil y estancial de uso vecinal, donde se proyecta la renovación integral de la zona de juegos, la mejora del pavimento y la sustitución de los elementos lúdicos obsoletos por otros de nueva generación.