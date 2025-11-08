Diario de León

Casi 200.000 euros para mejorar cuatro parques

La medida, aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, la propuso UPL

Dos niños juegan en un parque.

Dos niños juegan en un parque.

Los parques de la Amistad y la Tolerancia, el de la calle Batalla de Clavijo, el jardín Cabeza de Vaca y la cancha deportiva de la calle San Pablo, se remodelarán con una inversión global cercana a los 200.00 euros y tras la aprobación de la propuesta de la UPL en la Junta de Gobierno Local.

Para remodelar y poner en valor el parque de la Amistad y la Tolerancia y el ubicado en la calle Batalla de Clavijo se destinará 96.690,39 euros que mejorarán la seguridad, la accesibilidad, el confort y la funcionalidad de las zonas de juegos y equipamientos existentes, así como su valor ambiental mediante la reposición de arbolado. Se instalará un sistema de sombreo en el área infantil tipo vela tensada y se habilitará una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos. Asimismo, el parque contará con nuevo mobiliario urbano, consistente en la instalación de una mesa picnic inclusiva y cinco mesas picnic de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.

En cuanto al parque de la calle Batalla de Clavijo, se adaptará el acceso a la zona de juegos con rampas accesibles, se sustituirá el pavimento amortiguador de las zonas de juego y la se renovará parte del equipamiento infantil con un juego inclusivo.

Otras de las dos zonas de ocio que se van a mejorar son la cancha deportiva de la calle San Pablo y el Jardín Cabeza de Vaca, con una inversión de 96.800 euros para remozar dos espacios, que presentan un estado de desgaste y obsolescencia en pavimentos, cerramientos y equipamientos, lo que justifica la necesidad de intervención para mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad del uso ciudadano. En el caso de la cancha deportiva, se renovará integralmente el pavimento deteriorado, las canastas, el cerramiento y los elementos urbanos como la fuente, las papeleras y los bancos que lo precisan.

El jardín de Cabeza de vaca constituye una zona infantil y estancial de uso vecinal, donde se proyecta la renovación integral de la zona de juegos, la mejora del pavimento y la sustitución de los elementos lúdicos obsoletos por otros de nueva generación.

