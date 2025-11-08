UPL exige sancionar en dos semanas a los patinetes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras la entrada en vigo de la Ordenanza Municipal de Movilidad, que regula el uso de bicicletas y patinetes en la ciudad de León, UPL reclama «ser muy rigurosos en la exigencia del cumplimiento de la normativa aprobada para evitar la situación de auténtica selva circulatoria» lo que genera un «grave riesgo para la seguridad, no solo de los peatones, sino también de los propios usuarios de estos vehículos de movilidad personal, por lo que la presencia de la Policía Local en nuestras calles se hace más necesaria en estos momentos».

Los leonesistas remarca que la ordenanza es de obligado cumplimiento para estos vehículos de movilidad personal, pero desde UPL consideran que en la actual situación de circulación viaria en que los patinete "campan a sus anchas por todos los lugares de la ciudad», exige "una estrecha vigilancia de la policía que comience, de modo inmediato, a informar a los usuarios en la primera semana e inmediatamente a sancionar a todos aquellos que la incumplan.