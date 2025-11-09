San Andrés hace historia como sede del futbolín europeo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El epicentro de futbolín se ha trasladado este fin de semana al Pabellón Camino de Santiago, de San Andrés del Rabanedo, de la mano del XVI Campeonato Europeo de Futbolín REM, un torneo que, tras quince ediciones celebrándose en la localidad de Benidorm cambia y ha elegido a este municipio del área metropolitana leonesa como su nueva sede.

Las competiciones arrancaron ayer con más de 150 jugadores de élite, procedentes de comunidades como Galicia, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana y la propia Castilla y León, entre ellos, los hermanos Borja y Álvaro García, campeones de España de Futbolín en varias ocasiones. Las partidas prosiguen hoy a partir de las 10.00 horas para alzarse con el título de las distintas modalidades. La jornada se centrará en las fases finales del Campeonato y los asistentes podrán presenciar los enfrentamientos decisivos y la coronación de los nuevos campeones continentales.

Tecnología puntera

El Europeo de Futbolín REM destaca no solo por su alto nivel deportivo, sino también por la aplicación de tecnología puntera. El torneo está totalmente informatizado, utiliza futbolines oficiales de alta gama equipados con marcadores automáticos y tablets para la gestión digital de resultados y clasificaciones, que se muestran en tiempo real.

La deportividad brilló en el campeonato.Virginia Moran

El evento, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, se ha diseñado para ser una cita popular. La entrada es gratuita durante todo el fin de semana, y las partidas más emocionantes se retransmiten en directo a través de redes sociales, acercando este deporte de reflejos y estrategia a miles de aficionados.

La jornada de ayer sábado estuvo dedicada a la fase de liguilla y los playoffs de las tres divisiones del torneo mixto, mientras que hoy el día culminará con las fases finales, donde se conocerán los campeones de las modalidades Mixto, Femenino y por Selecciones Provinciales, y la entrega de trofeos. La clausura y los premios se entregarán al filo de las 18.30 horas.