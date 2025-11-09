Piden 10 meses de multa a dos okupas que tiraron a otro por el quinto piso en León

La Audiencia Provincial iniciará el próximo lunes 10 de noviembre, a las 9.30 horas el juicio por la causa abierta con el sistema del Tribunal del Jurado contra dos okupas de los que se sospecha que lanzaron por la ventana de un quinto piso del Crucero a un amigo, que no recibió socorro.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados la pena de 10 meses de multa a razón de 10 euros diarios, pero no acusa a ninguno de ellos del delito de homicidio por entender que no se conoce la causa de la precipitación de la víctima por la ventana. La acusación particular, que encarna el letrado leonés José Luis Viella, propone 18 años de prisión por homicidio. De acuerdo al apartado de calificaciones provisionales presentado por la acusación particular, los hechos ocurrieron las 07.00 horas del día 31 de agosto de 2021, los acusados (M.A.M.B. y N.A.S.) se encontraban en una vivienda sita en la calle Laureano Díaz Canseco, en la que residían ambos como «okupas», junto con A.T.M., de 35 años de edad a la fecha de los hechos. La estancia en la referida vivienda venía precedida de un incidente que había tenido previamente M.A.M.B. en casa de los padres de A.T.M., con estos últimos, por cuanto en la madrugada de ese mismo día 31 de agosto de 2021 A.T.M, que convivía con sus padres y presentaba una discapacidad psíquica, había acudido a su propio domicilio, acompañado del acusado M.A.M.B. con la intención de entregar a éste la cantidad de 200 euros que le exigía, entrando ambos en el domicilio de los padres de A.T.M y saliendo a continuación rápidamente. Sobre las 07.45 horas de ese mismo día 31-8-2021, ya dentro del inmueble de la calle Laureano Díaz Canseco, M.A.M.B. inició una discusión con A.T.M a causa de la posesión de unos estupefacientes, procediendo M.A.M.B. en el transcurso de la discusión a arrojar a A.T.M por una ventana del piso que ocupaba en la quinta planta que daba a un patio interior, precipitándose A.T.M hasta el suelo de un patio interior del edificio, quedando gravemente herido. Tras empujar el acusado M.A.M.B. a A.T.M, tanto aquel como su entonces compañera, la acusada N.A.S., bajaron precipitadamente las escaleras del edificio huyendo del lugar, sin detenerse a auxiliar a A.T.M ni a avisar a los servicios de emergencias, pese a la evidencia de que éste había resultado gravemente herido, encaminándose a la estación de autobuses de León para salir de la ciudad, lo que efectivamente hicieron. Avisada la Policía por una vecina del inmueble, acudieron varias dotaciones policiales, accediendo unos de los agentes al patio interior en donde se hallaba A.T.M a través de una ventana que daba a la planta baja, sacando posteriormente al herido a través de una ventana de la vecina del piso 1º-B. El herido fue trasladado por el servicio del 112 en ambulancia al Hospital Universitario de León, con traumatismo cráneo encefálico severo con hemorragia intraventricular, traumatismo facial, traumatismo torácico con múltiples contusiones pulmonares y fractura de varias costillas, traumatismo abdominal con contusiones hepáticas y traumatismo ortopédico con fractura isquiopubiana derecha y ambas ramas iliopubianas, fractura de hemisacro derecho, fractura de fémur derecho, de pelvis, de clavícula derecha entre otras lesiones de consideración.