Trasladan a la cárcel de León a la asesina en serie «Mataviejas"

Instituciones Penitenciarias trasladó a la cárcel de Mansilla a la asesina en serie de ancianas Remedios Sánchez, procedente de la prisión de Teixeiro, en La Coruña. Protagonista y condenada por uno de los referentes de la crónica de sucesos más mediáticos de los últimos años, Remedios Sánchez fue condenada a 144 años tras ser declarada culpable de matar a tres ancianas en Barcelona en 2006, en una cadena de delitos en serie que se conoció como el caso de «la mataviejas» y que conmocionó a la capital catalana.

Tras los asesinatos de las tres ancianas en la Ciudad Condal, «la mataviejas» está acusada de un nuevo crimen, el de una anciana de 91 años en A Coruña, un asesinato que pudo cometer durante uno de los permisos penitenciarios en Teixeiro, donde fue detenida el 8 de octubre mientras trabajaba en la lavandería. El traslado al centro Villahierro de León se ha producido «por sorpresa», como apuntan en La Voz de Galicia, es decir, sin avisar previamente a la reclusa, a la que dan el tiempo justo para coger un pequeño equipaje.

Las pesquisas policiales del caso de la anciana de La Coruña se centran en investigar cómo pudo morir una mujer de avanzada edad que aparece en algunas grabaciones con la asesina en serie. El juzgado número 6 de La Coruña realiza las pesquisas bajo secreto de sumario. La anciana apareció muerta en el baño de su casa, aunque la autopsia reveló lesiones compatibles con la muerte por asfixia.

Remedios Sánchez no es el primer recluso mediático trasladado de Galicia a León. Instituciones penintenciarias también remitió a Villahierro al José Enrique Abuín Grey, el Chicle, autor confeso de la joven Diana Quer, o el parricida de Moaña, David Oubel, que fueron enviados a las celdas de Mansilla de las Mulas con el fin de garantizar su seguridad en las cárceles gallegas ante el riesgo de represalias por otros reclusos.