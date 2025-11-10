Más de 3.800 aspirantes del noroeste de España se examinarán en León para acceder a un empleo en Adif

Publicado por EP León Creado: Actualizado:

El Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE) acogerá este fin de semana los exámenes de la Oferta Pública de Empleo (OEP) de Adif, que cuenta con 1.048 plazas ofertadas y a la que concurrirán más de 16.000 candidatos en total, 3.820 de los mismos en la sede de la capital leonesa.

Esta convocatoria es de carácter estatal y contará con cuatro sedes para la realización de las pruebas. Así, los exámenes se realizarán, además de en León capital, en Barcelona, Sevilla y Madrid.

El responsable del sector ferroviario de UGT en León, Diego Sahelices Alonso, ha explicado que León acogió por primera vez estas pruebas selectivas en el año 2022, gracias en parte al esfuerzo realizado por el sindicato en el comité general de empresa.

Esta decisión, ha destacado Sahelices, ha demostrado ser un acierto, ya que durante los últimos años León ha sido la segunda sede con más afluencia de candidatos, superada únicamente por Madrid, según ha informado a Europa Press en un comunicado el sector ferroviario de UGT en León.

Los candidatos de la toda la zona norte y noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Zamora y León, entre otros) no tienen que desplazarse obligatoriamente a la capital española para realizar dichas pruebas como sucedía anteriormente, lo cual supone una gran afluencia en León durante todo el fin de semana.

En este contexto, ha señalado que el sector ferroviario de UGT León siempre ha apostado por la creación de empleo público en la provincia y ha intentado potenciar la ciudad leonesa en el mapa nacional ferroviario.