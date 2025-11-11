La oposición de Adif cita en León el fin de semana a 3.820 aspirantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado y domingo, el Campus de Vegazana acogerá los exámenes de la oferta pública de empleo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con 1.048 plazas ofertadas, a las que aspiran más de 16.000 candidatos de toda España, de los que 3.820 se examinarán en la capital leonesa.

El sindicato UGT informó que esta convocatoria es de carácter estatal y que cuenta con cuatro sedes para la realización de las pruebas: Barcelona, Sevilla, Madrid y León.

El responsable del Sector Ferroviario de UGT de León, Diego Sahelices, indicó que León acogió por primera vez estas pruebas selectivas en el año 2022 gracias en parte al esfuerzo realizado por el sindicato en el comité empresa de Adif «lo cual ha demostrado ser un acierto» ya que durante estos cuatro años León ha sido la segunda sede con más afluencia de candidatos en cada prueba superado solo por Madrid.