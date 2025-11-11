Diario de León

Un día después, la rata muerta de avenida Independencia de León solo se ha movido unos centímetros

La rata muerta ahora se encuentra junto a la farola.

La rata muerta ahora se encuentra junto a la farola.DL

Publicado por
Guillermo Mieres
León

Creado:

Actualizado:

En:

La rata muerta que apareció el 10 de noviembre en la avenida Independencia se mantiene saludando a los viandantes que transitan por una de las arterias principales de la ciudad.

Es cierto que alguien la ha movido unos centímetros y ahora se encuentra, junto a una farola, más camuflada. El adoquinado con piedras antiguas que se encuentra en ese tramo de la calle también ayuda a que sea menos visible, pero ahí se mantiene, siguiendo poco a poco con el proceso de podredumbre de cualquier cadáver. 

El cadáver de la rata se ha movido unos centímetros desde el día 10 de noviembre.

El cadáver de la rata se ha movido unos centímetros desde el día 10 de noviembre.DL

Toma más cercana del cuerpo sin vida de la rata.

Toma más cercana del cuerpo sin vida de la rata.DL

tracking