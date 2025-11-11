Un día después, la rata muerta de avenida Independencia de León solo se ha movido unos centímetros

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La rata muerta que apareció el 10 de noviembre en la avenida Independencia se mantiene saludando a los viandantes que transitan por una de las arterias principales de la ciudad.

Es cierto que alguien la ha movido unos centímetros y ahora se encuentra, junto a una farola, más camuflada. El adoquinado con piedras antiguas que se encuentra en ese tramo de la calle también ayuda a que sea menos visible, pero ahí se mantiene, siguiendo poco a poco con el proceso de podredumbre de cualquier cadáver.

El cadáver de la rata se ha movido unos centímetros desde el día 10 de noviembre.DL