Un día después, la rata muerta de avenida Independencia de León solo se ha movido unos centímetros
La rata muerta que apareció el 10 de noviembre en la avenida Independencia se mantiene saludando a los viandantes que transitan por una de las arterias principales de la ciudad.
Es cierto que alguien la ha movido unos centímetros y ahora se encuentra, junto a una farola, más camuflada. El adoquinado con piedras antiguas que se encuentra en ese tramo de la calle también ayuda a que sea menos visible, pero ahí se mantiene, siguiendo poco a poco con el proceso de podredumbre de cualquier cadáver.