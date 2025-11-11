El salto de agua para entrar en el colegio Agustinos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo del Partido Popular, David Fernández, solicita al equipo de gobierno municipal que el Ayuntamiento de León acometa obras urgentes para mejorar el acceso al Colegio Agustinos, ubicado en la antigua carretera de Alfageme, ya que cuando llueve, el mal estado de la calzada y las alcantarillas sin limpiar forman un enorme charco a la entrada del centro educativo.

David Fernández ha solicitado la limpieza y reparación urgente de la calzada y las alcantarillas de la Calle Agustinos (carretera Alfageme) ante las numerosas quejas de las familias que acuden cada día a este colegio.

El lamentable estado de la calzada y de las alcantarillas provoca que, cada vez que llueve, se forme en el paso de peatones de entrada al colegio un enorme charco que provoca atascos, accidentes y “mojaduras de padres y niños”, señalan.

El PP municipal ya denunció el mal estado del sector de los Agustinos, que se fue agravando durante los primeros años del gobierno de Diez con el robo de los registros y alcantarillas, convirtiendo esta zona en un auténtico campo de minas. La situación de este sector urbanístico fue expuesto en numerosas ocasiones por los vecinos, los padres de los alumnos de este centro educativo y el Grupo Municipal del Partido Popular. Una intervención que no llegó y que ahora también afecta a los accesos al colegio en una zona también muy frecuentada por mayores y niños, ante la impasividad del equipo de gobierno socialista que preside José Antonio Diez.