El Gobierno oculta desde hace meses lo que ha hecho por las cuencas mineras de León

Tras los más de 20 meses transcurridos desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería el Carbón y Desarrollo Sostenible de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, UGT FICA considera que lo más urgente y necesario en esta reunión es llevar a cabo un Estudio del Grado de Cumplimento del Acuerdo Marco en el que se incluyan tanto el empleo creado por el acuerdo en las CCMM, como el impacto de proyectos empresariales en la generación de la actividad industrial alternativa, además del análisis de las ayudas a infraestructuras realizado, teniendo en cuenta los principios de adicionalidad y complementariedad, y si el pretendido cambio de la estructura socioeconómica de los territorios se está o no consolidando, según informan en un comunicado.

En esta línea, UGT FICA va a exponer otras de las reivindicaciones que viene exigiendo en los últimos meses, entre las que figuran:

la inyección de 250 millones de euros más para la reactivación y reindustrialización de las comarcas mineras.

Asimismo, prorrogar el actual Plan 2019-2027 hasta 2032 (5 años más), con el objetivo de que las comarcas mineras puedan finalizar los planes de repoblación y conseguir la reactivación y reindustrialización que se merecen, incluyendo además a Mequinenza en el listado de Municipios de Transición Justa.

Por último, piden una reunión cada 6 meses de la Comisión de Seguimiento, sin excusas.

"Desde UGT FICA esperamos que este incumplimiento y tardanza en la convocatoria de la Comisión Negociadora no vuelve a producirse en el futuro, y que la reunión sirva para encontrar una solución viable al cumplimiento de lo acordado".

La reunión se llevará a cabo presencialmente este jueves, 13 de noviembre, en la sede del Instituto para la Transición Justa (ITJ) en Madrid (Cl. Huesca, 27), en torno a las 10:30 horas.