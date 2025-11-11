Un choque entre dos coches deja un herido en San Andrés del Rabanedo (León)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ocurrido este lunes a las 18:30 horas en la carretera CL-623, a su paso por el municipio leonés de San Andrés de Rabanedo, ha dejado como resultado al menos un varón herido. Según información facilitada por fuentes oficiales, se trata de una colisión entre dos turismos.

El suceso ha motivado la rápida intervención de diferentes efectivos de emergencias, con el despliegue de la Policía Local de San Andrés de Rabanedo, Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de León y personal sanitario del Sacyl para atender a un hombre con golpes en la cara y el cuello.