El PP solicita un informe de accesibilidad y seguridad para el carril verde de Azorín

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha solicitado al equipo de gobierno de la Unión del Pueblo Leonés que la Policía Local del municipio realice un informe sobre la seguridad, movilidad y accesibilidad de la acera verde del puente de la calle de Azorín que comparten bicicletas, patinetes y peatones desde que se inauguró la reforma el pasado mes de mayo.

Una petición que ha realizado la portavoz popular, Noelia Álvarez, en varias ocasiones, la última de ellas en el pleno del mes de octubre, después de comprobar cómo el Ayuntamiento de San Andrés ha puesto en marcha esta vía, «solo separada de la carretera por la que los vehículos circulan a 80 kilómetros por hora, por unos bolardos y donde ya hay alguno que está en el suelo», indican.

Además, la solicitud de este informe se ha producido cuando la UPL, a iniciativa de la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, ha decidido, en dos reuniones mantenidas con técnicos de Adif, rechazar la inversión de 333.000 euros con la que el Administrador Ferroviario tenía previsto mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad de ese puente, con la eliminación de la medianapara para poner barreras «new jersey» que impidieran invadir el carril contrario, para mantener los dos carriles en cada sentido, ejecutar una vía peatonal, y eliminar el alumbrado público del centro para colocarlo a un lado de la vía. Preveía también ejecutar una acera y carril-bici solo en un lateral, mientras el Ayuntamiento ejecutó una a cada lado sacrificando un carril de subida y otro de bajada.

«Hemos preguntado a la UPL cómo puede ser compatible el carril pintado del Ayuntamiento con la inversión de Adif y lo que nos han contestado es que el Administrador de Infraestructuras no hará nada en Azorín, salvo colocar las vallas antivandálicas para evitar caídas a las vías. Y será por petición de la alcaldesa que ha pedido a Adif que deje cómo está este vial», explicó la portavoz popular.

Álvarez estima que Fernández Caurel «será la única regidora de España que rechace una inversión de estas características». Y lo hace después de que la UPL haya empleado 200.000 euros financiados por la Junta en pintura verde y bolardos. «Adif tiene que estar encantado con San Andrés porque ese dinero se lo van a ahorrar y a invertir en otro sitio», añadió. Y mientras tanto, «los ciudadanos seguirán transitando por un carril por el que le adelanta un pelotón de bicicletas o patinetes a 40 kilómetros».