Valverde de La Virgen edita un Bando con las medidas ante la gripe aviar

Publicado por Redacción Valverde Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen comunica a todos los vecinos y propietarios de aves de corral a través de un Bando la entrada en vigor de medidas sanitarias obligatorias para prevenir la expansión de la gripe aviar. Estas medidas se establecen siguiendo las directrices del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con la Junta, ante la detección de brotes en la provincia. El objetivo principal es extremar la bioseguridad para proteger las explotaciones avícolas y evitar el contacto entre aves silvestres migratorias y aves de corral domésticas. Desde esta semana queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre en zonas de especial riesgo. Las aves (gallinas, patos, ocas, etc.) deben ser mantenidas en instalaciones cerradas o protegidos con mallas.Se prohíbe la cría conjunta de patos gansos con otras especies, el uso de agua de depósitos accesibles a a aves silvestres y se restringe la participación de aves en ferias, certámenes y exposiciones en municipios afectados.