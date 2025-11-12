Defensa moderniza los alojamientos de la Academia del Aire

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ejército del Aire ha licitado la reforma y modernización de las naves de alojamiento de alumnos de primer curso en la Base Aérea de León con un presupuesto base de 1,39 millones. El proyecto se enmarca en los objetivos del programa europeo Next Generation y tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir el consumo de agua en sus instalaciones. Las actuaciones previstas incluyen la incorporación de aislamiento en la cubierta del edificio, la sustitución del sistema de iluminación convencional por luminarias LED de bajo consumo y la renovación del cableado eléctrico. La memoria justificativa del proyecto contempla la reforma integral de los aseos con la sustitución de aparatos, fontanería y tuberías de agua y saneamiento. El edificio objeto de la intervención tiene uso residencial dentro del ámbito de la Defensa y no es accesible al público, al tratarse de una instalación militar. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y un plazo de ejecución de ocho meses. Las ofertas podrán presentarse antes del 3 de diciembre.