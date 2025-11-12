La Junta reclama a Aena apostar por la terminal de carga en el aeropuerto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aena presentó en septiembre su Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (conocido como Dora por sus siglas) y la Junta dio a conocer ayer las propuestas autonómicas para impulsar las cuatro instalaciones aeroportuarias de la Comunidad, entre ellas el Aeropuerto de León. Desde el Ejecuto autonómico inciden en que sus aportaciones buscan «una regulación justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas de Castilla y León» y entre ellas destaca «la apuesta por terminales de carga en León como infraestructura estratégica».

Desde la Junta también se solicita para los cuatro aeropuertos —además de León los de Burgos, Salamanca y Valladolid—, mejorar los niveles de tráfico actuales, que actualmente están por debajo de su capacidad de servicio, por lo que se propone a Aena tener en cuenta la importancia de la conectividad de las cuatro infraestructuras aeroportuarias con Madrid, Barcelona o las islas mediante, operaciones que se realizan desde las pistas de La Virgen del Camino, Obligaciones de Servicio Público, para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial. «Esta medida está respaldada por el Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer Obligaciones de Servicio Público en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico», precisan desde la Junta.

También se solicita a Aena la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional. Así como apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros al año o promociones de nuevas rutas para que puedan ganar volumen de operaciones y de viajeros.

Junto con el impulso a la terminal de carga en el Aeropuerto de León para convertirlo en una infraestructura estratégica, desde Valladolid se reclama a Aena el fomento de escuelas de formación en instalaciones aeroportuarias, como ocurre en Burgos-Villafría, siempre compatibilizado con uso comercial. Las fórmulas propuestas por la Junta para mejorar los cuatro aeropuertos de la comunidad buscan «garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico» y traslada la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial.

Asfaltado en León

El Dora presentado en septiembre por Aena cuenta con 12.888 millones de euros a repartir entre los 46 aeropuertos y los dos helipuertos que gestiona. De importe total, 9.991 millones se destinarán a inversiones reguladas y, el resto, está asociadas a la actividad comercial. El planteamiento de Aena para el Aeropuerto de León cómo únicas inversiones en el marco de este proyecto inversor que se desarrollará desde 2027 a 2031, el reasfaltado de la pista, equipos de seguridad y vehículos vinculados a este aspecto además de sistemas de información y comunicaciones, un planteamiento que no convenció en León.