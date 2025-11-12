Vox pregunta por la financiación de la pedagogía antifascista de la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita al Gobierno en la que solicita explicaciones sobre la financiación pública del curso universitario ‘Pedagogía antifascista’, ofertado por la Universidad de León como microcredencial dirigida a docentes y futuros profesores. La iniciativa, presentada el pasado 6 de noviembre y calificada este martes por la Mesa del Congreso, lleva la firma de los diputados Carlos Hernández Quero, José Ramírez del Río y Jacobo González Robatto Perote. En ella, los parlamentarios cuestionan el uso de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU)— para sufragar una formación que, a su juicio, «adoctrina ideológicamente» y «vulnera el principio de neutralidad ideológica en las instituciones públicas». El curso, que se impartirá de forma online entre enero y mayo de 2026, consta de 4 créditos ECTS y tiene un coste de matrícula de 49,50 euros. Está dirigido a personas de entre 25 y 64 años vinculadas al ámbito educativo, tanto formal como no formal. Según la Universidad de León, su objetivo es fortalecer el compromiso del profesorado con una educación democrática, inclusiva e intercultural» y «dotar de herramientas pedagógicas para prevenir el auge del neofascismo y los discursos de odio». Mientras que desde la institución académica se defiende que se trata de una formación «rigurosa, ética y orientada a la prevención del extremismo, sin sesgo partidista», Vox considera que el curso responde a una «agenda ideológica» y supone un «uso partidista» de recursos públicos. La Universidad de León ya precisó que la microcredencial cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y Comisiones Obrras, que identificó la necesidad de una formación específica para abordar los riesgos del auge de ideologías extremistas en el ámbito educativo. El Gobierno deberá responder por escrito a la pregunta registrada por Vox, en la que se solicita información detallada sobre la financiación del curso, los criterios de aprobación y supervisión del contenido académico, así como la implicación de organismos públicos en su diseño y difusión. La polémica envuelve esta oferta de microcredencial desde el mismo momento en el que se hizo pública, pasto también de la voracidad de las redes sociales.