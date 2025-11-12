La Universidad conmemora con España en Libertad los 50 años de la muerte de Franco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León se une a la conmemoración nacional del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que marcó el inicio de la Transición en España, a través de un programa de actividades académicas y culturales que se enmarcan en el espíritu del proyecto estatal «España en Libertad», impulsado por el Gobierno.

Así, los días 17 y 19 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras, tendrá lugar el seminario Dictadura y democracia. Medio siglo de España, 1931–1982, con ponencias sobre la sublevación militar de 1936, la represión franquista, el papel de las mujeres durante el franquismo y el final de la dictadura e inicio de la transición democrática. Las ponencias serán impartidas por los profesores del área de Historia Contemporánea Jesús Castrillo Yagüe, Javier Rodríguez González, Ana Cristina Rodríguez Guerra, Beatriz García Prieto y Francisco Carantoña Álvarez.

El 20 de noviembre, a las 12.00 horas, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras, se impartirá la conferencia, a cargo de la profesora Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de Madrid), titulada Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral. El mismo día, a las 19.30 horas, en la Fundación Sierra Pambley, tendrá lugar la mesa redonda De la dictadura a la democracia: revisión histórica a los 50 años de la muerte de Franco, con la participación de los profesores Francisco Carantoña, Javier Rodríguez González y Beatriz García Prieto.