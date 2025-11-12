Los olvidos de Óscar Puente con León alarman

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presumido este miércoles de alcanzar cifras históricas en inversiones ferroviarias para el Corredor Atlántico, con más de 3.000 millones de euros en licitaciones durante 2025. Sin embargo, estas declaraciones han generado malestar en León, donde se denuncia que el ministro ha obviado por completo las inversiones prioritarias para la provincia dentro de este estratégico corredor europeo que conecta la cornisa atlántica con el centro del continente.

Según ha informado el propio ministerio, las licitaciones ferroviarias para el Corredor Atlántico han alcanzado ya los 3.023 millones de euros en 2025, lo que supone más del doble de lo licitado durante 2024, cuando ya se había establecido un récord histórico con 1.406 millones. Estas cifras representan el ritmo de inversión más elevado desde 2018, tal como destacó Puente tanto en su reunión con el coordinador europeo del Corredor, François Bausch, como posteriormente en su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados.

En cuanto a adjudicaciones concretas, el ministerio ha comprometido ya más de 1.700 millones de euros este año para iniciar diversas actuaciones. Entre las más destacadas figuran 200 millones para la construcción y electrificación del segundo tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura (70 kilómetros entre Talayuela y Plasencia), así como 86,5 millones para instalar la catenaria en toda la 'Y' vasca y 19 millones para la construcción del ramal guipuzcoano en Martutene (Donostia/San Sebastián).

Las omisiones que indignan a la provincia de León

La controversia surge cuando se analiza el detalle de estas inversiones, ya que León brilla por su ausencia en los planes prioritarios presentados por el ministro. Esta omisión resulta especialmente grave considerando la posición estratégica que ocupa la provincia dentro del Corredor Atlántico, siendo un nudo fundamental de conexiones ferroviarias hacia el noroeste peninsular y Portugal.

Durante su encuentro con el coordinador europeo, Óscar Puente insistió en "la necesidad de garantizar la implicación de Portugal y Francia" para desarrollar las conexiones transfronterizas del corredor, ratificando el "máximo compromiso" del Gobierno español. Sin embargo, este compromiso parece no incluir actuaciones esenciales para León.

Inversiones millonarias en puertos y aeropuertos del Corredor Atlántico

Además de las inversiones ferroviarias, el plan del Ministerio contempla importantes actuaciones en infraestructuras portuarias y aeroportuarias dentro del Corredor Atlántico. Según el plan Horizonte 2030, los puertos españoles de este corredor recibirán más de 2.960 millones de euros hasta esa fecha, con partidas destacadas como los 520 millones para el puerto de Algeciras, 362 millones para A Coruña o 350 millones para Las Palmas.

El reparto detallado incluye también 274 millones para el puerto de Bilbao, 255 millones para Huelva y 235 millones para Santa Cruz de Tenerife. Completando este capítulo, se destinarán 193 millones al puerto de Vigo, más de 150 millones tanto para Cádiz como para Santander, 103,2 millones para Sevilla y 60,6 millones para Gijón. En el ámbito aeroportuario, el DORA III contempla inversiones en los aeropuertos de Las Palmas, Tenerife, Sevilla, Madrid y Bilbao dentro de un presupuesto global de 13.000 millones de euros.

¿Qué es el Corredor Atlántico y por qué es importante para León?

El Corredor Atlántico constituye uno de los ejes prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), diseñada para mejorar las conexiones entre los países miembros de la Unión Europea. Este corredor ferroviario vertebra la fachada atlántica de la península ibérica, conectando Portugal y España con Francia y el resto de Europa, siendo fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros.

León ocupa una posición estratégica en este corredor al ser un punto neurálgico para las comunicaciones ferroviarias del noroeste peninsular. El desarrollo adecuado de infraestructuras en esta provincia resulta esencial para garantizar la efectividad del corredor en su conjunto, especialmente para las conexiones con Galicia, Asturias y la frontera portuguesa. La ausencia de inversiones prioritarias en León podría comprometer seriamente la funcionalidad de todo el eje atlántico en su recorrido por el noroeste español.

Las reivindicaciones históricas de León en infraestructuras ferroviarias

La provincia leonesa mantiene desde hace décadas reivindicaciones en materia ferroviaria que siguen sin atenderse adecuadamente. Entre ellas destacan la modernización completa de la línea León-Ponferrada-Monforte, clave para las conexiones con Galicia; la mejora integral del trazado León-Gijón, fundamental para el tráfico con Asturias, y el desarrollo del eje León-Palencia-Burgos como parte fundamental del corredor hacia Francia.

Estos proyectos, considerados prioritarios por instituciones y agentes económicos leoneses, quedan sistemáticamente relegados en los planes ministeriales, pese a su importancia estratégica no solo para la provincia sino para el conjunto del Corredor Atlántico en su recorrido por el noroeste peninsular. La falta de atención a estas necesidades contrasta con las cuantiosas inversiones anunciadas para otras zonas del corredor.

¿Por qué son necesarias estas inversiones para León?

Las inversiones reclamadas por León no responden a un mero localismo, sino que constituyen elementos indispensables para el funcionamiento eficiente del Corredor Atlántico en su conjunto. La provincia representa un nodo de conexiones fundamental, cuyo adecuado desarrollo condicionará la eficacia de todo el sistema ferroviario del noroeste español y sus conexiones internacionales.