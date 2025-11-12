León se queda fuera de los 27 parques científicos que abrirán sus puertas al público

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En esta nueva edición participarán 16 parques científicos y tecnológicos de 10 comunidades autónomas, que abrirán sus puertas los días 13 y 14 de noviembre para dar a conocer 27 espacios de innovación, entre los que no se encuentra el Parque Tecnológico de León.

A través de visitas guiadas, investigadores, empresas, administraciones públicas y ciudadanía podrán conocer de cerca infraestructuras estratégicas —como las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), centros de innovación y living labs— que facilitan la transferencia de conocimiento y la experimentación con nuevas tecnologías.

La edición de este año amplía tanto el alcance como el número de espacios disponibles, consolidando la iniciativa como una plataforma de referencia para la cooperación entre los agentes de la Cuádruple Hélice, y promoviendo la creación de sinergias y una cultura de innovación más sólida en España.

Los principales objetivos de esta edición son:

Dar visibilidad a las ICTS, infraestructuras de innovación y living labs de los parques, subrayando su relevancia en el ecosistema de I+D+i. Fomentar la colaboración entre investigadores, empresas, administraciones públicas y ciudadanía para generar proyectos innovadores con impacto real. Resaltar el valor de los living labs como entornos abiertos de experimentación, prueba y co-creación de soluciones tecnológicas. Impulsar la competitividad científica y tecnológica de España, posicionando al país como un referente internacional en innovación. Facilitar el acceso a infraestructuras de vanguardia que contribuyan al avance de la investigación y la innovación en distintos sectores.

Con esta segunda edición, “Espacios de Innovación APTE” reafirma el compromiso de los parques científicos y tecnológicos con la transformación del modelo productivo español, apostando por un desarrollo económico sostenible basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.