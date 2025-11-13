Los fallos en el expediente digital tensan el jurado del caso del Crucero

La lectura del veredicto correspondiente al caso del joven fallecido tras caer al vacío desde un quinto piso encontrará hoy el problema que se le plantea al jurado popular del caso, que topará con los problemas del expediente digital, atascado ayer en buena parte de la jornada, circunstancia que hizo casi imposible consultarlo.

Finalizado ayer el juicio, hoy es ineludible el uso del sistema que sustituye a las actuaciones en papel y para redactar el documento que dará fe de si los ciudadanos del jurado popular consideran al sospechoso culpable o no culpable, se exige que las actuaciones estén a disposición de los miembros del tribunal del pueblo. La contingencia se salvará con el habitual esfuerzo humano, previsiblemente.

El sospechoso de provocar la muerte de un joven que cayó desde un quinto piso del Crucero en el verano de 2021 no hizo uso del último turno de palabra en el juicio y apunta a una condena de diez meses de multa a razón de diez euros diarios por no socorrer al herido. La otra acusada sólo participó en la vista oral el primer día y se ha dictado un auto para que sea juzgada en solitario lo más pronto posible.

La fiscal considera que, después de celebrado el juicio, no existe prueba firme que sostenga una imputación de homicidio. «Los fiscales tendemos a acusar habitualmente, pero no hay pruebas más allá de un delito de omisión del deber del socorro. Yo considero que no ha quedado acreditado que el acusado no sea inocente. Y lo digo sabiendo que es una postura que no es fácil porque hay otras tesis posibles. Pero no es posible establecer si la muerte tiene su origen en un mecanismo homicida o suicida». Para el letrado de la acusación particular, José Luis Vieira, el crimen está claro: «Dos personas discuten, una muere ¿y aquí no ha pasado nada?». Propone 18 años de cárcel por homicidio. La defensa propuso la absolución por falta de pruebas. «No es normal que cayera por la ventana y que una cortina intacta la tape como si no hubiera pasado nada».