CC OO de León y Asturias se unen en la lucha contra el peaje de la AP-66 «injusto y lesivo»

Delegaciones de Comisiones Obreras de León y Asturias, con sus máximos responsables, Elena Blasco y José Manuel Zapico a la cabeza, comparecieron ayer en Oviedo para rechazar conjuntamente el peaje de la autopista AP-66 que tildaron de «ilegal, injusto y lesivo» y apelaron a la unidad de ambos territorios para logran su supresión.

«Desde Comisiones Obreras estamos en disposición de contribuir a canalizar el descontento del pueblo asturiano y leonés. Tenemos la legitimidad para servir de altavoz al clamor que resonó en la histórica manifestación del pasado 17 de octubre. Una sociedad unida y sin fisuras, por la igualdad y contra la discriminación», señalaron y apelaron también a la unidad de los agentes políticos, económicos y sociales.

«Hay meses por delante», apuntaron, para demostrar que la voluntad política puede terminar con «un agravio que discrimina frente al resto de comunidades autónomas» y ven fundamental la unidad popular, la reivindicación política y la movilización social, «respetando en todo momento en ese tránsito los derechos de la plantilla de la empresa matriz».

Este 2025 Bruselas, a través de un dictamen de la Comisión Europea, confirmó que considera la prórroga del peaje acordada en el año 2000 contraria a derecho, al haber sido adjudicada arbitrariamente a Aucalsa. Lo más probable, afirman, es que la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ratifique el «fundado y consolidado» dictamen de la Comisión, pero el Gobierno central «se empeña en retrasar la supresión definitiva del peaje hasta que el tribunal europeo se pronuncie».

El Gobierno central «dispone de fórmulas para suprimirlo».