La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que traficaba con cocaína y marihuana en León y daba 'palos' con violencia

La denominada “operación Peña Pinta”, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de León, la cual tuvo su inicio a principios de julio, ha finalizado con la detención y desarticulación de un grupo organizado dedicado al tráfico y distribución de cocaína y marihuana en la ciudad de León y a la comisión de robos con violencia e intimidación.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de tres personas, dos varones y una mujer, practicando diversas entradas y registros en viviendas y lugares cerrados, procediendo a la aprehensión de varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, así como una gran variedad de objetos propios de estas tipologías delictivas como son las balanzas de precisión “tanitas” para el pesaje previo al menudeo de la sustancia estupefaciente aprehendidas en los puntos de venta, desactivándose tres puntos de venta de drogas en los tres domicilios registrados.

Además, se esclareció un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones dado que los detenidos tenían métodos violentos para el control de sus actividades o para el cobro de deudas. Este grupo criminal utilizaba uno de los domicilios como “guardería” de la sustancia, donde el principal cabecilla vendía o suministraba a sus subalternos para que estos la menudearan en la calle a los clientes finales.

La explotación de esta operación arroja unos resultados de el decomiso de unos 1.000 gramos de cocaína, sustancia que se encontraba en diferentes paquetes, desde parte de un paquete típico de kilo, a pequeñas dosis de sustancia preparadas para su venta (pollos), 7.000 euros en billetes de diferente valor, una pistola simulada y evidencias probatorias de delitos de robo con violencia.

Este grupo criminal siempre ha estado activo en el tráfico de cocaína en León como constatan sus antecedentes. Tras meses de investigación, en la mañana del martes, día 11 de noviembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la USECIC y Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de los integrantes de este grupo y la realización de diferentes entradas y registros.

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más personas relacionadas con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de León.

La Guardia Civil de León reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la eficacia de la cooperación entre distintas unidades para el esclarecimiento de delitos complejos y la erradicación de actividades delictivas en la provincia.