Sanz Merino espera el apoyo de los grupos en el Congreso para enmendar el mapa de transporte nacional.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, valora como "positivas" las alegaciones presentadas al plan de movilidad del Gobierno, que iba a eliminar el 90% de las paradas en los pequeños municipios de la provincia de León al apostar por los grandes trazados.

Sanz Merino precisa que "la mayor parte de las autonomías, independientemente del color político", están en contra de la propuesta del Gobierno central ante la escasa financiación que concedía a las comunidades para asumir el coste de esas líneas que se iban a suprimir. "Es un texto, esperemos que el resto de los grupos lo apoyen y se valide la enmienda para desarrollar el mapa del transporte porque es un planteamiento garantista", destaca el consejero, tras recordar el cambio en el texto inicial y la importancia de "garantizar no sólo el mantenimiento", también la frecuencia de las líneas para poder dar servicio a los vecinos de todos los municipios.