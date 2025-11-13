Alerta sanitaria en España por azúcar con sulfitos funestos para alérgicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este mes la alerta sanitaria sobre varios lotes de azúcar de coco procedentes de Indonesia que contienen sulfitos no declarados en su etiquetado. Esta ampliación incluye nuevos lotes y marcas adicionales a los ya comunicados los pasados 27 y 31 de octubre y 4 de noviembre de 2024. Las autoridades recomiendan a personas con intolerancia a los sulfitos que eviten consumir estos productos, aunque subrayan que no existe riesgo para el resto de la población. En casos extramadamente graves y raros, esta alergia puede producir anafilaxia y, con ella, la muerte.

La alerta, identificada con la referencia ES2025/627, afecta a productos comercializados por marcas conocidas como Azucarera, Dreamfoods, Planeta Huerto, Bizilur, Eco Wassi, Gumendi y La Salmantina. Según ha informado la AESAN, estos productos están siendo retirados actualmente de los canales de comercialización en todas las comunidades autónomas españolas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Las autoridades competentes de Castilla y León fueron las primeras en notificar la presencia de nuevos lotes afectados.

Productos y lotes afectados por la alerta sanitaria

Entre los productos incluidos en esta ampliación de la alerta sanitaria se encuentra el endulzante de origen natural "Flor de Coco" de la marca Azucarera, distribuido en bolsas de plástico de 300 gramos, con los números de lote L9311911453, L9312605553 y L9313006553, todos ellos sin fecha de caducidad indicada. La alerta también señala varios productos de la marca Dreamfoods, tanto en su versión convencional como en su línea Bio, disponibles en formatos de 400 gramos y 1 kilogramo.

La marca Planeta Huerto figura igualmente en esta ampliación con varios lotes de su azúcar de coco en formatos de 500 gramos y 1 kilogramo, mientras que Bizilur aparece con su producto de azúcar de coco en formato de 1 kilogramo, con los lotes 130152024-06 y 3001152024-14, cuya fecha de consumo preferente es el 30 de julio de 2026.

Completan la lista los productos de Eco Wassi en formatos de 300, 600 y 950 gramos, los de Gumendi en envases de 300 gramos y el azúcar de coco ecológico de La Salmantina en bolsas de 1 kilogramo, este último con el número de lote H495 y fecha de consumo preferente hasta el 31 de abril de 2027.

Riesgos para personas con intolerancia a los sulfitos

Los sulfitos son aditivos alimentarios ampliamente utilizados en la industria alimentaria como conservantes, pero pueden provocar reacciones adversas en personas sensibles. En el caso de las personas con intolerancia a los sulfitos, el consumo de estos compuestos puede desencadenar síntomas que van desde leves, como picor o enrojecimiento, hasta graves, como dificultad respiratoria, especialmente en personas asmáticas.

La AESAN ha sido tajante al señalar que "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", limitando así la alerta a aquellas personas que presentan intolerancia específica a estos compuestos. Sin embargo, el hecho de que los sulfitos no estén declarados en el etiquetado supone un incumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria, que exige informar claramente sobre la presencia de alérgenos y sustancias que pueden provocar intolerancias.

Sistema de alertas alimentarias en España

Esta alerta sanitaria pone de manifiesto la eficacia del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), mecanismo que permite a las autoridades sanitarias actuar con rapidez ante posibles riesgos alimentarios. El sistema, gestionado por la AESAN, facilita la comunicación entre las diferentes comunidades autónomas y garantiza la retirada coordinada de productos potencialmente peligrosos.

La expansión de la alerta a nuevos lotes y marcas demuestra la exhaustividad de los controles que se realizan sobre los productos alimentarios importados. En este caso, todos los productos afectados tienen su origen en Indonesia, lo que ha llevado a intensificar los controles sobre los endulzantes naturales procedentes de este país asiático.

El auge de los endulzantes naturales como el azúcar de coco

En los últimos años, el azúcar de coco se ha convertido en una alternativa cada vez más popular al azúcar refinado tradicional. Obtenido a partir de la savia de las flores del cocotero, este endulzante es valorado por tener un índice glucémico más bajo que el azúcar común y por contener pequeñas cantidades de nutrientes como potasio, hierro y zinc.

Su creciente demanda ha provocado un aumento significativo de las importaciones, especialmente desde países productores del sudeste asiático como Indonesia. Sin embargo, este caso evidencia la importancia de mantener rigurosos controles de calidad sobre los productos importados para garantizar que cumplen con la normativa europea en materia de seguridad alimentaria y etiquetado.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Ante esta situación, la AESAN recomienda a los consumidores con intolerancia a los sulfitos que revisen sus despensas para comprobar si disponen de alguno de los productos mencionados en la alerta. En caso afirmativo, deben abstenerse de consumirlos y pueden devolverlos al punto de venta donde los adquirieron.

Por su parte, los distribuidores y comercios están procediendo a la retirada de estos productos de sus estanterías siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es importante destacar que esta alerta sanitaria se está gestionando de forma preventiva y que no se han reportado casos graves asociados al consumo de estos productos hasta el momento.

El seguimiento de esta alerta sanitaria continúa activo y no se descarta que puedan identificarse nuevos lotes o marcas afectados en los próximos días, por lo que la AESAN mantiene abiertos los canales de comunicación con las autoridades autonómicas y los operadores del sector alimentario.