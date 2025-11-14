Los populares arrancan en el Congreso que Renfe vuelva a pagar por los retrasos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Congreso aprobó ayer algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio. Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de antes), y el 50% con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).

El Partido Popular obtuvo el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos para sacar adelante la enmienda y, con el apoyo de Vox, UPN, Junts y PNV, la enmienda que también introdujo el PP en el Senado para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos.

Desde el PP de León destacan que la aprobación de estas enmiendas que «son muy importantes para Castilla y León» por lo que añaden que «en buena lógica el Gobierno debería cumplir. Por algo son ley», en relación a que no se suprimirán las paradas de autobús planteadas para los pueblos en el mapa de transportes, se volverá a pagar a los viajeros por los retrasos y se consiguen «inversiones ajustadas a la realidad y el equilibrio territorial». De igual forma, a primera hora de la mañana, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis San Merino, ansiaba que salieran adelante las enmiendas y recordó que de nada sirve «mantener la parada si no se mantienen las frecuencias» para atender las necesidades de los vecinos.

Sin apoyo suficiente

Otras enmiendas relevantes que introdujo el PP en el Senado no consiguieron los votos suficientes para salir adelante en el Congreso, entre ellas la de congelar las tasas aeroportuarias que Aena cobra a las aerolíneas y la destinada a suprimir la «fecha de cese definitivo» de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.