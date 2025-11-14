UPL reclama «una solución urgente» para la caldera del Lope de Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La concejala en el Ayuntamiento de León y secretaria de Educación de UPL, Sheila Fernández califica de «inadmisible» la situación que afecta al colegio Lope de Vega, donde la caldera estropeada impide que la temperatura de las aulas, con niños incluso de 4 meses, supere los 13 grados. «Las bajas temperaturas ponen en riesgo la salud del alumnado y vulneran su derecho a la educación, ya que muchas familias se ven obligadas a no llevar a sus hijos al colegio para evitar que enfermen», precisa, para recordar que Educación «ha tenido tiempo suficiente, desde abril de 2024, para solicitar la dotación presupuestaria necesaria para sustituir la caldera» y acusa a la consejería de «falta de voluntad política y de gestión». «Exigimos una solución definitiva y urgente", precisa Sheila Fernández tras remarcar que afecta a más de 200 niños.