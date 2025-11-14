Intur tiene hoy como protagonista a la propuesta leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un espacio específico dedicado a la enogastronomía y un espacio de realidad virtual para conocer el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero son dos de las propuestas que desde ayer ofrece la Junta de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que se celebra hasta el próximo domingo en Valladolid. El Consorcio Provincial de Turismo de León presenta hoy las propuestas de la provincia en este foto, en el que participan 74 touroperadores que provienen de una veintena de países. Será a partir de las 13.30 horas, en el marco del Día de León en la feria.

El espacio Intur Viajeros tiene un gran escenario para presentaciones de productos y proyectos de la Comunidad, así como de las asociaciones provinciales de turismo y las distintas marcas de calidad de Castilla y León, además de las Rutas del Vino y las Posadas Reales. Esta zona de la feria cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados y mostrará también las propuestas de turismo de naturaleza.

Por su parte el espacio dedicado este año al turismo de negocios cuenta con una zona de exposiciones en la que participan 26 empresas, además de una zona de formación donde se impartirán charlas sobre márketing social, inteligencia artificial, análisis de datos o sostenibilidad.

La participación portuguesa en Intur cobra mayor importancia en esta edición de la feria, con la elección de Leiria como destino invitado, un territorio que aúna recursos culturales, arquitectónicos, gastronómicos, deportivos, académicos y musicales, no en vano está reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música.

Entre las novedades de esta edición, la participación de Ceuta y Melilla, las fundaciones Santa María la Real y la Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Universidad de Vigo, el regreso del Principado de Asturias, etc.

Los viajeros hallarán en Intur propuestas para recorrer toda la geografía portuguesa y española, desde Galicia hasta el Alentejo, Huesca, Valencia, Extremadura o Canarias. A la presencia de instituciones de ámbito regional, provincial y local se suman empresas como hoteles, compañías de transporte, señalización turística, entre otros servicios.