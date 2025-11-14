El encarecimiento de la vivienda empuja los precios en León: la vida es un 3% más cara en sólo un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León registró en octubre un aumento del 3% en el Índice de Precios al Consumo (IPC) respecto al mismo mes de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra sitúa a la provincia entre las más inflacionistas de Castilla y León, empatada con Valladolid y Segovia, y solo por detrás de Salamanca (3,7%) y Soria (3,4%).

En el conjunto de Castilla y León, el IPC subió un 3% interanual —el doble que el 1,5% de octubre de 2024—, quedando una décima por debajo de la media nacional (3,1%). El principal motor del encarecimiento fue el grupo vivienda, con un alza del 6,8%, impulsada por el coste de la electricidad, el gas y otros combustibles.

Sectores que más suben en Castilla y León:

Vivienda: +6,8%

Bebidas alcohólicas y tabaco: +4,4%

Hoteles, cafés y restaurantes: +4,0%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +2,9%

Por el contrario, vestido y calzado fue el único grupo en bajar (-1,3%).Variación mensual (octubre vs. septiembre):Los precios en la Comunidad crecieron un 0,7%. Destaca el +7,9% en vestido y calzado (por la nueva temporada otoño-invierno), seguido de alimentos (+1,3%) y vivienda (+1,0%).

Castilla y León se sitúa en la mitad de la tabla nacional, lejos de Madrid y Baleares (+3,6%) y por encima de Murcia (+2,2%) y Canarias (+2,5%).