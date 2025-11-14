La Junta entrega el reconocimiento 'Sacyl Excelente' al Servicio de Nefrología del Hospital de León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha entregado los reconocimientos 'Sacyl Excelente' --nivel inicial, avanzado y excelente-- a 16 servicios hospitalarios y seis equipos de Atención Primaria de la Comunidad.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha destacado que la calidad y la mejora continua "no suceden por casualidad", se logran si se realiza una planificación adecuada y si se cuenta con la participación de todos los profesionales.

Lo ha hecho en el marco de su participación en la clausura de las I Jornadas de Reconocimiento Sacyl Excelente que se han celebrado este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ha detallado que Sacyl 'Excelente' es un medio propio para trabajar en la mejora continua de la calidad asistencial de los centros de la Comunidad.

"Por tanto, es importante para el paciente, para los propios trabajadores y para servir como palanca de transformación de la asistencia sanitaria que prestamos", ha resaltado el titular de Sanidad.

Durante su intervención, Vázquez también ha anunciado una nueva convocatoria para el Reconocimiento de Unidades Asistenciales-Sacyl Excelente 2025, que se pondrá en marcha a partir de la semana que viene.

El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 integra otros proyectos como la Estrategia de Reconocimiento al Compromiso con la Higiene de Manos, en la que destaca que todos los hospitales de Castilla y León tienen algún tipo de reconocimiento en su compromiso con este objetivo.

'SACYL EXCELENTE'

'Sacyl Excelente' se enmarca en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 y ha dado respuesta a uno de los objetivos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura, ha sostenido, que es cumplir con el compromiso ético de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos desde una visión integral de la calidad.

Esta herramienta, ha profundizado, tiene como objetivo involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles.

El nivel 'inicial' es el más básico, con un sistema de gestión en el que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes.

El nivel 'avanzado' es el intermedio y conlleva que el EAP o el Servicio Hospitalario haya desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información.

Por último, el reconocimiento de nivel 'excelente' es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, siendo un modelo de referencia para otras unidades.

En la actualidad hay casi 60 unidades asistenciales y más de 1.200 profesionales que utilizan 'Sacyl Excelente' como marco de gestión y el proyecto incorpora estándares que incluyen prácticas de gestión orientadas a recoger e incorporar la perspectiva de los pacientes en los procesos y actividades sanitarias, además de recomendaciones, gestión de riesgos o la optimización del uso de antimicrobianos.

RECONOCIMIENTOS

El reconocimiento de nivel 'excelente' ha sido otorgado al Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y al Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Por su parte, el reconocimiento de nivel 'avanzado' se ha entregado al Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, al Servicio de Nefrología del Complejo Asistencial Universitario de León, al Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y al EAP La Victoria de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este.

Por último, el reconocimiento de nivel 'inicial' ha recaído en el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial de Ávila, al Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, al EAP Aranda Sur de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, al EAP Torquemada de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia y al Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

También se ha otorgado al Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, al Servicio de Neurocirugía del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, al Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, al Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Soria, al Servicio de Urología del Complejo Asistencial Universitario de Soria y al EAP Almazán de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

Asimismo, han sido reconocidos el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a la EAP Delicias II del Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste, a la EAP Villafrechós de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste, al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Río Hortega y al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Río Hortega.