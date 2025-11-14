Un guardia civil de Burgos fuera de servicio salva la vida a un atragantado en León

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

Un agente de la Guardia Civil destinado en el puesto de Briviesca, en la provincia de Burgos, y que estaba fuera de servicio, ha salvado la vida a un hombre que se había atragantado con un trozo de comida en un establecimiento de hostelería de León.

El guardia civil se encontraba en el establecimiento disfrutando de sus días de permiso cuando vio que uno de los clientes tenía serias dificultades para respirar pues se había atragantado, y un trozo de alimento se había quedado alojado en su tráquea, han informado fuentes del instituto armado en nota de prensa.

El agente aplicó la maniobra de Heimlich, técnica que consiste en realizar compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impide la respiración, y consiguió que el cliente expulsase el trozo de alimento, una acción con la que le salvó la vida.