Formación y herramientas para abordar el bullying

El Colegio Oficial de Enfermería de León impartirá entre el 19 de noviembre y 19 de diciembre el curso online gratuito El acoso escolar y el ciberacoso, ¿la nueva pandemia del siglo XXI?, mediante el que se pretende concienciar a la sociedad sobre el acoso escolar y su versión digital, dos fenómenos que se han convertido en uno de los mayores retos educativos y sociales.

Desde el colegio de Enfermería inciden en que las nuevas tecnologías han amplificado este problema y que la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa y los deepfakes ha abierto un nuevo frente: la creación de imágenes o vídeos falsos con los que ridiculizar o chantajear a menores. A ello se suman los factores de riesgo conocidos —baja autoestima, violencia intrafamiliar o entornos escolares poco inclusivos—, frente a los cuales cobran especial relevancia los factores protectores como el apoyo familiar, la comunicación abierta o la participación en actividades saludables.

La formación estará basada en contenidos audiovisuales y tras la superación de un «serious game», el alumnado obtendrá un certificado de superación emitido por el Colegio Oficial de Enfermería de León. La formación proporcionará herramientas claras, basadas en la evidencia científica y normativa, para comprender, detectar, prevenir y actuar de manera eficaz frente al acoso escolar y el ciberacoso.

El curso abordará la normativa legal vigente en España, aclarando cuestiones como si el bullying es un delito y qué conductas asociadas sí lo son amenazas, lesiones, coacciones o difusión de imágenes sin consentimiento. Finalmente, ofrecerá información sobre recursos de apoyo, como el teléfono contra el acoso escolar (900 018 018), la línea de ayuda de la Fundación Anar (900 202 010) o el servicio 017 del Incibe para familias y menores ante problemas en Internet.