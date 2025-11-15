'Más vuelos' dice que esta vez "se cruza una línea roja»

La Plataforma 'Más vuelos por León, más futuro' criticó con dureza lo ocurrido el martes y advirtió: «Esta vez ya se ha cruzado una línea roja. Cuando hablamos de que una vida humana está en juego por incompetencia política, las cosas cambian", manifestó Pedro Álvarez Vallejo, portavoz del colectivo.«Llevamos avisando mucho tiempo de que el ILS necesita un nivel III para llegar a las exigencias que tiene León y no el de nivel I que tiene ahora, el más básico. Parece ser que se ha reparado hace un par de meses, pero ya se ve que no es bastante. Los leoneses nos merecemos un aeropuerto que tenga un mejor sistema de aterrizaje, no el mismo desde hace 20 años. El año pasado hubo que mandar 16 vuelos a Avilés y dos a Valladolid. Y está pendiente la terminal de carga».