El negocio del aeropuerto de León se dispara con 65.000 viajeros hasta octubre

El aeropuerto de La Virgen del Camino en León es el sexto de todo el país que mayor crecimiento de pasajeros registra en lo que va de año, según los datos hechos públicos ayer por el Grupo Aena. En diez meses han utilizado las instalaciones leonesas 65.044 viajeros, un 19,2% más que en el mismo período del año anterior. Y es el que mayor incremento registra entre los que tienen un tráfico más abultado. Un dato que, a nivel autonómico, llama especialmente la atención si se contrasta con las instalaciones de Valladolid, que con algo menos de 70.000 pasajeros registran un desplome en lo que va de año del 59%. Han perdido la mitad de los viajeros del año anterior.

Por lo que se refiere al número de operaciones realizadas en el aeropuerto leonés, han aumentado más del 17% en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Se han realizado 3.415 operaciones. Un dato que está muy lejos de infraestructuras cercanas, como los casi 13.400 vuelos realizados desde Asturias, incluso de los casi 5.200 que aún se producen en Villanubla a pesar del drástico recorte de operaciones en Valladolid en los últimos meses.

Las instalaciones del aeropuerto leonés siguen, eso sí, a la espera de que despegue el proyecto del tráfico de mercancías, con dos informes realizados por la Diputación provincial y sin respuesta de momento del Ministerio de Transportes.

El informe de Aena ratifica el buen comportamiento del negocio de viajeros en el aeródromo leonés el mes pasado, una vez superado ya el culmen del incremento de vuelos que se programan con motivo del verano. El mes pasado, ya entrada la temporada de otoño, pasaron por las instalaciones 8.119 viajeros, un 23,3% más que en el mismo mes del año año anterior. Y lo hicieron en el doble de vuelos que se registraron sobre las cifras de 2024, 339 (un 53,4% más). A nivel nacional los vuelos crecieron un 4,1% de enero a octubre.